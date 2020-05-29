母親疑遭盜獵者射殺　無助幼虎徘徊馬路邊　多次走近民居「求救」

俄羅斯西伯利亞區（Siberia）一隻約10個月大的雌性阿穆爾虎（Amur tiger），近日被發現獨自在一條馬路上徘徊，且多次走近附近村落的民居。當地居民認為，幼虎很可能是因為母親被盜獵者殺死，以致被遺留在野地，走近民居是為了向人類求救。
網上片段拍到，幼虎一度走近一戶人家的窗邊，但隨即又轉身走入叢林中。當地人估計幼虎的母親很可能被盜獵者殺死或遇到意外，令到幼虎要孤伶伶在野外徘徊，雖然覺得牠很可憐，卻不敢走近餵食，只好通知當局讓專家來處理。
原先專家認為，幼虎很可能只是跟母親暫時失散，故此未有馬上把牠帶走，並密切觀察其一舉一動；過了兩周，幼虎卻仍是單獨出沒，專家於是決定替牠注射鎮定劑，然後送進野生動物中心。
被捕捉時表現鎮定
一名參與拯救幼虎行動的專家亞什梅托夫（Valery Yashmetov）說，老虎通常會遠離人類，但該隻幼虎卻主動走入村，被捕捉時也未有表現得很抗拒，「在我的經驗中，也是第一次見到如此鎮定的幼虎，這可能是牠實在太年幼了，又或者是健康有問題。」
不過，阿穆爾虎中心（Amur Tiger Centre）主任阿拉米列夫（Sergey Aramilev）指出，通常雌虎是不會放棄照顧幼崽，因此推斷該隻幼虎起初或是由人類飼養，但後來被放生。
野生動物中心負責人庫茲緬科（Viktor Kuzmenko）稱：「幼虎明顯相當疲累且營養不良，中心將盡力令牠回復至正常體重，希望未來牠能返回野外生活。」
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Свежая информация о тигренке, отловленном в поселке Горноводное. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Это девочка. Возраст 9-10 месяцев, а не год-полтора, как предполагалось прежде. Вес — 54 кг. Несмотря на то, что она выглядит достаточно упитанной, специалисты склонны считать, что у нее есть определенные проблемы с питанием и присутствует средняя форма истощения. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Зубы пока молочные. Их состояние нормальное, за исключением двух обломанных резцов. Ест, но пока не пьет. Уже писали вчера, но повторимся, следов ранений и других внешних ран у него нет. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Сейчас тигрица в небольшом карантинном вольере в центре реабилитации, где за ее поведением наблюдают при помощи камер дистанционного видеонаблюдения и в случае чего могут оперативно оказать помощь. Результаты анализов будут готовы через неделю. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Фото — кадр с фотоловушки, установленной Приморским охотнадзором во время работы в поселке Горноводное. На первом видео — тигрица ест в центре реабилитации. На втором — последняя встреча с людьми перед отловом. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENG: Update on the tiger cub caught in Gornovodnoye village. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ First of all, it's a girl. She's 9-10 months old, not 1-1.5 y.o. as supposed previously. Weight 54 kg. Despite the fact that he looks like a little fatso, experts tend to believe that he has certain dietary problems and there is an average form of exhaustion. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ She still has baby teeth. Their condition is fine except for two broken incisors. She eats but still doesn’t drink. As we’ve already wrote yesterday there are no signs of wounds or other external injuries. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ The tigress is placed in the quarantine aviary in the rehabilitation center, where her behavior is monitored by remote video surveillance cameras and, if necessary, where help can be given quickly. Tests will be ready in a week. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ On the photo: portrait of a cub made by trail camera during the search. The first video – tigress tigress eats her first meal in the rehab center, the second — the last encounter of the cub with civilians before he was caught. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #амурскийтигр #тигр #центрамурскийтигр #центртигр #охотнадзор #tiger #amurtiger #siberiantiger #amurtigercenter #bigcats #trailcamera