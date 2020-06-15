【新冠肺炎】肯尼亞歌星疑染疫亡迅速落葬　數百歌迷不滿圍搶屍

非洲國家肯尼亞（Kenya）33歲流行歌手奧博尼奧（Bernard Obonyo）上周四（11日）疑患新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）不治，當局為防病毒擴散，在24小時內迅速將其遺體落葬，但數百名歌迷認為入葬方式不合傳統，竟前往墓地圖搶走奧博尼奧的遺體，結果爆發衝突，警方要施放催淚彈驅散群眾。

家屬表示，奧博尼奧生前出現嚴重胸腹疼痛、呼吸困難及吐血等徵狀，但一直未有接受病毒檢測；由於無法肯定奧博尼奧是否患上新冠肺炎，當局遂按照防疫規定，迅速將其遺體埋葬在基蘇木市（Kisumu）一個墓園內，並規定只可有5名親屬出席葬禮。

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肯尼亞的傳統葬禮強調死者來世仍需要同一副軀體，因此堅持土葬以保留遺體完整，同時會宴請一眾親友「歡送」。歌迷認為當局的做法違反傳統，於是前往墓地搶奪奧博尼奧的遺體，警方發射催淚彈驅散群眾，並將遺體移送到太平間。

奧博尼奧的姐夫事後表示，希望當局能將奧博尼奧的下葬時間延後一個星期，好讓親屬、音樂公司及歌迷舉辦一場盛大的葬禮來送別他。

截至周日，肯尼亞累計有3594宗新冠肺炎確診個案，共103人不治。