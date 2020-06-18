Netflix輸入神秘代碼搵分類　成人片、恐怖片、拉丁美州片都搵到

2019冠狀病毒（COVID-19）疫情流行期間，多地民眾留家煲劇，連帶Netflix等影片平用戶數量大增。雖然Netflix平台上會為影片分類，但用起來未算方便及仔細，不過有網民發現平台影片分類都有一個隱藏的專屬代碼，只要在網址欄直接輸入代碼就可以找到所需的類型影片，分類包含國家和地區以及影片種類等，例如大眾最感興趣的成人內容、科幻內容等，一按就全部列出，外國網站甚至做了一個代碼庫。

Netflix對每個影片都有仔細分類，只要在網址輸入特定的代碼就可以找到。（Netflix截圖）

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一打開Netflix頁面時，網站最先會列出例如最新上線、現正熱播等內容，而按默認的分類點選時，難免有點麻煩。不過有人發現Netflix對每個類型的細分類都有一個代碼，只要在網址格式www.netflix.com/browse/genre/後打上分類代碼，就可找出想看的類型影片，例如要找浪漫喜劇，網址即www.netflix.com/browse/genre/5475。

以下將會列出部分類code：

+ 6 + 5 + 4

以地區等分類：

+ 3 + 2

Netflix的影片庫中還能分出很多不同代碼，有外國網站做了一個資料庫https://www.netflix-codes.com/。不過，因為每個地區上架的內容有所不同，網民要留意即使用上述部分代碼（Code），也無法解鎖其他地區的影片，所以有些分類代碼輸入後也看不到分類，部分網民可能會使用VPN服務轉到其他地區。

（綜合）