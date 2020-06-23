寵物刺蝟離世後妻子懷孕　台灣男憑「記號相認」 深信女兒就是牠

不少人視寵物如家人，無奈面對其離世時，亦會希望牠們投胎回來再當其家人，一些飼主就因種種巧合，認定愛寵回歸。近日有台灣男飼主，在網上分享稱其初生女兒應是其飼養的小刺蝟「阿滴」投胎回來，更舉出一項證據令他深信不疑。

台灣男十分疼愛阿滴，不時帶牠外出享受陽光。（吳秉澄FB）

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樓主稱在2017年10月飼養了一隻小刺蝟，惟相伴時間不長，小刺蝟去年8月底過世了，他指當時把小刺蝟埋在土裏，一邊輕聲叮囑：「你要在投胎給我當小孩，我們以你被燙到的地方當相認。」事後他發帖表達不捨：「爸爸會永遠想祢的，沒有痛痛了⋯」並感謝阿滴為他帶來的美好回憶。

樓主解釋，他所說的相認記號，其實是小刺蝟靠近屁股右邊曾被保溫燈燙到的疤痕，而在小刺蝟逝世一個月後，他的妻子巧合地懷孕了，令他忍不住懷疑，是不是他的小刺蝟要回來，就這樣期待了一整個孕期。

樓主今日（22日）開心發帖，稱早上女兒出生了，他忍不住即時檢查，想不到真的在約定位置看到了胎記，深感開心和感動，確信小刺蝟真的回來當他的孩子了，興奮的樓主更上載女兒的精靈照，可見小人兒眼睛大大十分精神，不過新手爸爸笑言因拍照時小屁股沾了便便，胎記就不好意思分享了。

網民都大為感動，對樓主所言小刺蝟投胎變成女兒的說法，甚感認同，又祝福他們一家幸福快樂，小女孩健康長大。