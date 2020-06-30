不戴口罩被拒入星巴克　惡女fb發文「公審」　網民眾籌撐店員

美國加州聖地牙哥市（San Diego）24歲男子古鐵雷斯（Lenin Gutierrez）任職星巴克，在上周一（22日）他拒絕接待不戴口罩的女顧客吉莉絲（Amber Lynn Gilles），事後遭對方在Facebook上發文狠批，但網民大都不齒吉莉絲形同「公審」的行為，於是發起眾籌支持古鐵雷斯，至今已有7200人為他籌得逾9.5萬美元（約74萬港元）。

古鐵雷斯當日發現吉莉絲未有戴上口罩走進店內，先是詢問其是否有口罩，吉莉絲答道「我不需要口罩」，古鐵雷斯準備解釋店內防疫規定時，吉莉絲卻大發雷霆，並拍下古鐵雷斯的照片，其後更在Facebook發文狠批「星巴克這位男員工古鐵雷斯拒絕接待我，因為我沒有戴口罩。下次我會等警察來，同時帶備健康證明文件才去買咖啡」。

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許多網民認為吉莉絲的行為有如欺凌，與古鐡雷斯素未謀面的26歲男網友科恩（Matt Cowan）稱，對於古鐵雷斯做了正確的事卻反被欺負感到不悅，故決定在網站GoFundMe發起眾籌以示支持，「希望吉莉絲在知道她的仇恨行為反而幫助了替古鐡雷斯籌款後，她可以睡得安樂。」

古鐵雷斯受訪時表示，對科恩的舉動非常感動，他打算利用眾籌得來的資金實現成為專業舞蹈員的夢想，「我想向所有愛護及支持我的人說聲多謝，同時呼籲大家友善待人、彼此相愛，而且記得要戴口罩」。

星巴克發言人回應稱：「我們希望每位顧客在店內都感到受歡迎。我們懇請顧客遵守公共衞生官員的建議，保持社交距離及防護措施，包括進店時戴上口罩」。