阿嫲問路發現「影分身」撞衫撞樣　孫女fb分享竟揭神奇緣份

撞衫就算了，居然連身高、體型、髮色都差不多，這還不是緣份？台灣一名女生日前開車載嫲嫲去買東西，叫她幫忙下車問路時，竟然問着一個和她撞衫而且外型一模一樣的婆婆，起初她們還沒有察覺撞衫，場面爆笑。不少網民看過照片後笑稱：「這是阿嬤影分身之術」。最神奇的是台女將照片上載分享後，該名婆婆的孫子竟現身留言，之後還有更狂「相認」。

阿嬤問路時撞正「另一個自己」，一旁的孫女笑過不停。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

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台女在fb群組「爆廢公社二館」發文，表示「我要笑死了，我經歷了什麼」，原來事源她日前趁端午節假期回鄉，載嫲嫲出門到嘉義蒜頭市場買東西，因為不熟路叫嫲嫲去問路，「隨便找一個路邊的阿嬤問個路」，結果她們講話講到一半，樓主停車發現二人撞衫。

樓主發現兩個阿嬤都沒發現自己和對方撞衫了，但見到樓主笑過不停，她們才發現她們都穿了同樣的紫黑白間條花紋衣服。從照片所見，兩名阿嬤除了衣服一樣，身高、體型、一頭白色短髮都十分相似，看起來就像兩姊妹。樓主說撞衫後嫲嫲還在回家路上說要買衣服，她沒問原因，反正「阿嬤要去哪，我就載她去」。

帖文令不少網民笑翻，有人說這種配色是「長輩的潮服」，又稱「可愛的阿嬤，以為是姐妹咧」、「轉角遇到閨蜜的概念」。

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令人想不到的是帖文曝光後，竟有一名網民留言說「左邊是我阿嬤」，還問她們當時是否身處蒜頭市場，樓主再次笑翻，說「我到底經歷了什麼」。但事情還沒有完結，後來樓主發現，那位孫子原來是姐姐的同學，讓她驚呼：「沒有太狂，只有更狂」。