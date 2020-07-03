Apple Watch│神奇！慢鏡看Water Lock Mode水底解鎖｜YouTube熱話

智能手錶金漸普及，其中Apple Watch是最熱賣產品，當中水中鎖定（Water Lock Mode）功能更是熱愛運動人士喜愛。YouTube頻道「The Slow Mo Guys」曾以高速鏡頭加微距視角拍攝，捕捉到Apple Watch解除水中鎖定模式時，水珠從喇叭位置彈出的有趣畫面！

The Slow Mo Guys以超高速鏡頭拍攝解鎖Apple Watch水中鎖定模式時，水滴就會排出。（YouTube頻道「The Slow Mo Guys」短片截圖）

The Slow Mo Guys手戴Apple Watch跳進浴缸「游水」之後，就將手錶脫下來，放到鏡頭前面解鎖水中鎖定，以拍攝有何變化。短片以80倍慢速及2000 fps（每秒顯示影格數）手法拍攝，可見用手指轉動錶冠解鎖的時候，喇叭即有水珠彈出，有部分水像是被喇叭阻隔一樣，不斷前後波動，當再次轉動錶冠，水珠就再次彈出。

畫面雖然令不少人都大叫神奇，不過The Slow Mo Guys表示，畫面經過微距拍攝及放大，所以在比例上會有錯覺。他亦提到在拍攝時發現有時水珠會「反地心吸力」向上流，他測試了把Apple Watch放入水中，再解除中鎖定模式的情況，就發現有氣泡噴出。