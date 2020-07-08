每周工作6天被孩子問日薪多少　一句童話令在職媽媽內疚鼻酸

對比夢寐以求的禮物玩具，孩子可能更希望得到父母的陪伴。台灣一名在職媽媽每周6天工作，陪伴孩子的時間少得可憐，有天孩子詢問她日薪金額，並稱自己只有400元（新台幣，下同，約100港元），希望能買起媽媽半天，台媽聽到原因時更內疚得鼻酸了。

對比夢寐以求的禮物玩具，孩子可能更希望得到父母的陪伴。（示意圖，GettyImages）

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該台媽在facebook「爆怨公社」發文，指自己周一至六都要忙碌工作，陪伴孩子的時間少之又少。有天早上起床後在床上抱抱孩子，對方竟問她一天薪水有多少，台媽說出來後，孩子稱希望用僅有的400元買她半天時間，就只想媽媽陪自己睡到鬧鐘響，然後載她上學，「錢只夠買你半天，時間到你再去上班吧！」。

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台媽分享指，之後的一個晚上孩子又偷偷拿了600元給她，說這是星期一半天的薪水，更稱「我會努力考100分賺獎學金然後再買你一天」，令她相當感動，形容「我的鼻子長檸檬了」，更在帖文笑言「此回合屁孩完勝」。

台媽分享指，孩子偷偷拿了600元給她，說這是星期一半天的薪水，希望她能放半天假陪她。（fb「爆怨公社」圖片）

不少網民看完帖文既感動又心痛，直言看了也鼻酸，「再多錢也買不到陪伴」、「利用時間多多陪伴他」、「快哭了，孩子只是單純希望爸媽多陪陪他們」。有網民則分享女兒亦曾哭着叫她不要上班，然後拿大富翁的玩具錢幣給她，「那天我就蹺班了」，但亦有人稱自己孩子只會說「媽媽我有錢，我們去買電動」，引起其他網民大笑。

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