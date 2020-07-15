食客留劣評投訴豬肉太肥環境差　台「阿財米糕」神回應另類爆紅

食店要出名，食物質素當然最重要，但台灣1間食店卻以另類方式在網上爆紅！台中小食店「阿財米糕」已有近50年歷史，許多遊客專程去朝聖。日前有facebook專頁發現，不少食客事後在Google地圖上打上1星劣評，但最搞笑的是店家竟然一一回應，而內容十分爆笑，例如食客投訴豬肉太肥時，店方卻稱「我會叫豬減肥」，有網民大讚「中肯又理性的回覆」，又稱想去打卡光顧。

台中一間有多年歷史的米糕店最近成為網民焦點，店家在Google地圖上回應食客評論，令許多網民爆笑。（TVBS新聞截圖）

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「阿財米糕」是台中清水的知名小吃店，最出名的是配上特製醬汁的糯米糕。日前台灣粉絲專頁「貝殼seafood心靈成長教室」發文稱，台中的阿財米糕味道適合自己之餘，店家還主動到Google地圖上回覆網民的1星評論（5星最高），「很少看過這麼中肯又理性的回覆，簡直是台中傳統美食之光」。

阿財米糕神回應劣評：

+ 23 + 22 + 21

網民看完評論後大讚店家有個性又好笑，「默默地看完，然後想去吃」、「看完超想去吃」、「不缺錢的老闆」，還被放上了Dcard等討論區。然而，也有網民覺得店方未有正面看待負評，「我個人反而完全不想去，自己覺得有點像無法接受批評的屁孩」。