去流動廁所大便突聽怪聲 　台男驚覺變「移動城堡」：它動了

人有三急，流動廁所絕對救一命，但隨時爆出笑料！最近有台灣網民大爆自己有次去流動廁所「方便」時聽到怪聲，然後驚覺外面有工人在搬動廁所，完全無發現裏面有人。台媒後來成功找到這名「苦主」，他笑言當時只大到一半，就被工作人員移動了1分鐘，緊張到只懂死命壓住門鎖。

台男在流動廁所大便時聽到怪聲，驚覺外面有工人在搬移廁所。（fb群組「爆料公社」片段截圖）

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一名台灣網民最近於facebook群組「爆料公社」轉載朋友的片段，表示其朋友有次因要大解，二話不說衝進附近的流動廁所。他「辦事」期間突然聽到怪聲，察覺有人在外面，不久後整個廁所無端動起來，原來是外邊的工人在搬移廁所，令樓主的朋友一時間驚慌失措，不知如何是好。

後來他拍片錄影整個過程，可見他用手頂門以防被打開，而且被困在移動中的廁所內，但同時又感到奇怪，「重點門是有上鎖，外面一定會顯示紅色的啊，也一定會知道裏面可能有人在上廁所，結果搬移廁所的人員都沒有問裡面到底有沒有人」。

最後樓主的朋友待到搬動好後，馬上穿回褲子逃出生天，之後又發現工人正搬運另一個同樣有上鎖的廁所，笑言：「整個嚇死。」網民紛紛留言表示爆笑，「求樓主朋友的心理陰影面積」、「如果倒過來就精彩了」，又笑言「沖水看看會不會到霍格華茲」。

台媒之後成功聯絡到事主董先生，他笑言自己當時大到一半，以為工作人員只會移動廁所數秒，「殊不知移動了1分多鐘」，過程中緊張得只懂死命壓住門鎖，避免門被震開時尷尬萬分。

（fb群組「爆料公社」）