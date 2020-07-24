昆蟲界巨人歌利亞　直擊大王花金龜破繭而出　白色極罕見

有些人平日看到小強都嚇得要命，但其實大自然中有許多美麗的昆蟲，等待大家探索觀賞。台灣YouTuube頻道「昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff」專門介紹各種昆蟲，帥氣的除了獨角仙還有很多，例如大王花金龜，甲殼擁有漂亮顏色，頻道曾拜託台灣的大王花金龜達人，見證牠們破繭而出的一刻。

打開土繭時如果不慎讓黏土掉下蟲蟲身上，會刮傷牠的毛。（「昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff」）

「昆蟲老師」吳沁婕畢業於台大昆蟲系，是位暢銷作家，熱愛旅遊和攝影，平常會向孩子作生態教學，介紹各種昆蟲。因為小朋友上課時發音不標準叫了她「昆蟲擾西」，覺得很可愛就一直在用，粉絲也習慣這樣稱呼，其頻道活靈活現的介紹各種甲蟲，較早前就介紹了大王花金龜。

大王花金龜屬於大角金龜屬（Goliathus），英文名字取自聖經故事中的巨人歌利亞，翅鞘一般是紅棕色，白色花紋較稀有。飼養牠需要專業技術，所以每隻都身價不菲，一對要價1萬台幣（約2600港元），若養出較特殊的白色花紋，可能要價3萬台幣以上（約8000港元以上）。

吳沁婕老師曾拜訪台灣大王花金龜達人小豪，觀賞他的珍藏，例如破台灣紀錄91.25毫米長的成體。因為牠們體型很大，所以需要用黏土來做土繭，飼養者要觀察牠們躁動想化蛹，適時將牠們移至充滿黏土的地方，原來牠們每躁動多一天，成蟲的體重就會減少5%的體重，非常難養得好。另一面困難的技術在於開土繭，開得不好黏土掉下會刮傷牠的毛，所以過程要非常小心。

剛剛破繭而出的大王花金龜。（「昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff」）

吳沁婕老師還提到，台灣的大王花金龜愛好者甚至重新發現了，大家以為滅絕的品種「銀背大角金龜」，在台灣舉辦的昆蟲展中重新發表，當時大家都相信牠已在科特迪瓦絕種，因此新發現震撼了許多人，牠們數量極少一隻要價20萬台幣（約5.3萬港元），但事實上有錢都買不到。

【本文已獲YouTube頻道「昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff」授權】