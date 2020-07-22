染疫者遺體全身包膠膜照片震撼全球　印尼攝記：最心碎畫面

新冠肺炎疫情在全球已造成超過60萬人死亡，印尼新聞攝影師伊爾萬迪（Joshua Irwandi）在IG發布了一張令人震撼的相片，當中可見一名新冠肺炎罹難者全身包褢塑膠膜躺在床上，伊爾萬迪稱這是他拍過最心碎、最驚恐的照片，而當時只想到這樣的事件可能會發生在我們愛的人身上。

伊爾萬迪在IG發布一名新冠肺炎罹難者全身包褢塑膠膜躺在床上的照片。（Joshua Irwandi IG圖片）

印尼新聞攝影師伊爾萬迪在IG發布這張相片，引來極大迴響。相中一名新冠肺炎的死者躺在醫院的床上，但有別一般遺體處理程序，這次遺體不是被白布覆蓋，而是全身被包上塑膠膜，如木乃伊一樣，加上昏暗的環境燈光，看着照片讓人湧出各種的情緒和思考。

伊爾萬迪指，為印尼新冠肺炎罹難者拍攝是他拍過最令人心碎、最驚恐的圖片故事。當時在他腦海中，只想到「在這個人身上發生的事很可能會發生在我愛的人，我們都愛的人身上」。

伊爾萬迪指，自己親眼目睹醫生和護士如何不斷冒着生命危險來拯救生命，他們是真正的英雄。（資料圖片）

他希望以照片提醒大眾警剔疫情，並向醫護人員致敬。他指，自己親眼目睹醫生和護士如何不斷冒着生命危險來拯救生命。他們是真正的英雄，而感謝他們工作的唯一方法就是遵循他們的防疫建議。他指發布相片，是為了提醒和警告大眾即將來臨的危險，人們必須意識到他們不能掉以輕心，他相信人類最終會贏得這場戰鬥。

相片將刊登在8月發行《國家地理雜誌》，相片震撼大批網民，不少人看後都表示傷心，不過亦引起不少批評聲音，包括印尼歌手Erdian Aji Prihartanto，他質疑有人在背後炒作，像一些KOL一樣，又指對於新冠肺炎的死者，家人都難以見面，為什麼攝影師可以做到，並指新冠肺炎並非像人們所想像的那樣可怕。

其後印尼專業攝影記者組織（PFI）發出聲明反駁指控。PFI指出，伊爾萬迪的照片是在雅加達的一間醫院拍攝的，拍攝時符合所有新聞倫理規範，獲得同意拍攝，並且遵守防疫的要求。攝影新聞工作者作實地採訪，不應把他們與一般攝影師、網紅、Youtuber相比。

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