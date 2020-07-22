阿叔搭巴士唔戴口罩　被車長勸喻後反發惡爆罵戰：擺上網批鬥我呀

政府已規定公共交通工具必須戴口罩，不過仍有人沒有遵從，甚至引起罵戰。有網民就在搭巴士時，看到同車大叔不肯戴口罩，要車長調停大叔才願意戴口罩，但事後該名乘客仍不忿氣，反指罵其他乘客「日日都有人死架啦」、「有需要就出街架啦」。

男子一直按住戴上的白色口罩，巴士行駛期間，他坐起來指罵後座的乘客。（屯門公路塞車關注組 fb圖片）

該名網民在「屯門公路塞車關注組」貼出影片，表示「事源呢位乘客上車唔肯帶口罩，熱心車長已經上咗嚟調解」，但該名乘客堅持仍不肯戴口罩，最後車長要求他下車他才戴上，「但之後仲要係擠迫嘅車廂大吵大鬧」，樓主於是忍不住舉機拍攝。

片中可見該名被指沒有戴口罩的男子一直按住戴上的白色口罩，巴士行駛期間，他坐起來指罵後座乘客，其他乘客反駁：「你咪落車囉，無人要你戴」，男子卻指「日日都有人死架啦」，其他乘客再叫他坐下。男子再說：「有需要就出街架啦」有乘客說和他下站下車「傾心事」，但被他以粗口拒絕，男子最後發現被拍攝就說「擺上網呀批鬥我呀」，之後才坐了下來。

不少網民批評男子自私，「知法犯法仲聲大夾惡」、「仲未罰佢錢」、「正一自私精」，又指現在放上網成全他，亦有人指辛苦車長了，「車長要表揚」。

政府上周（15日）公布全新規例 《預防及控制疾病條例599I章》，規定所有乘坐公共交通工具的市民必須配戴口罩，任何人登上公共交通工具，或身處港鐵已付車費區域等，必須一直配戴口罩。如不戴口罩，授權人士包括營運商、司機和警員均可拒絕有關人士進入地鐵區域或登上交通工具。

如有關人士不守規例，特別不遵從警員的要求，拒絕戴口罩或離開交通工具的話，在現時法例下最高罰款5,000元，屬於第二級罰款，無監禁罰則。

↓↓↓13個必須要知的新冠肺炎症狀↓↓↓

+ 20 + 19 + 18

【新冠肺炎】似流感又可無病徵？1分鐘看懂新冠肺炎症狀13個須知