疫情下避去髮型屋　工程師玩命DIY剪髮機械人　結果耳仔保得住？

新冠肺炎疫情爆發後，很多人盡量減少外出，到髮型屋剪髮更加可免則免，不少人搵家人或伴侶幫手操刀致「悲劇收場」，YouTube頻道「Stuff Made Here」更將DIY剪髮帶到另一層次，頻道經營者乃工程師出身，他索性設計兼自製一台「剪髮機械人」，由零開始一步步教導機械人學懂用剪刀替他剪髮，聽落後尾枕也有少許涼意，叻人果然藝高人膽大。

受疫情影響無法到髮型屋，YouTuber Shane在其頻道推出新發明，自家研發「剪髮機械人」，替他理髮。（YouTube頻道「Stuff Made Here」影片截圖）

YouTuber Shane出名多鬼主意，工程師出身的他最愛在其頻道推出新發明，近日新作必然是這部「剪髮機械人」。Shane在片中分享製作原理，包括利用頭部觸感感應器、編寫程式、建立3D模型等技術，讓機械人模擬及學習剪髮過程，目標是訓練機械人最後可以運用一把鋒利的剪刀替他剪髮。

片頭是機械人尚在測試階段的花絮，齋睇都覺得牙煙，機械人揮動剪刀亂插一通，有時候更會直插假公仔的額頭，非常嚇人。貼心的Shane不單着重功能，亦沒有忽略用戶體驗，特別還原與髮型師聊天這一環，不論Shane與機械人分享什麼內容，機械人只會冷冰冰地回答：「Oh wow cool！」，但機械人不懂聊天也有好處，有些內向的客人最怕遇上口水多過浪花的髮型師。

經過不斷測試及改良後，Shane當然親身上陣實測，結果剪髮機械人不負所望，耳仔無穿無爛，也順利剪掉Shane頂部及兩側的頭髮，但機械人剪不到太接近耳仔的髮鬢，髮尾也像沒剪過一樣，意外讓本身留有一頭蓬鬆捲髮的Shane，剪成於歐美80年代流行的Mullet頭（狼尾頭），讓他哭笑不得。

（YouTube頻道「Stuff Made Here」）