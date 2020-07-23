港產Maskology學童口罩23日正午預售　$135/50個有4色選擇

小朋友提早放暑假，但家長已經要為小孩下個學期上籌謀，例如要確保有足夠的兒童口罩給子女，Maskology於今日（7月23）12時公開預售香港製造的學童口罩。

今次預售有四個顏色的選擇。（Maskology fb圖片）

Maskology在facebook專頁公布將於7月23日12時開始第2次「Maskology 口罩·學」學童口罩公開預售，並將於8月11日起發貨，是次預售提供不同顏色選擇，包括粉藍、粉紅、粉綠和粉紫四種顏色，客戶也可選擇「雜果冰」四色組合。

這次預售的Maskology學童口罩售價為$135元50隻，預訂選項以2盒起跳，並設有4盒（8及9月分2次收貨）、6盒（8、9及10月分3次收貨）的選項。如要購買的市民，可登入Maskology預售網站輸入電郵地址及選擇購買數量取籌，之後就會收到購買連結。

這次預售的Maskology學童口罩售價為$135元50隻。（Maskology fb圖片）

發售詳情：

預售日期：由7月23日（星期四）中午12時起，售完即止

規格：

歐盟EN14683 最高級別Type IIR

美國ASTM Level 1、BFE>99%、PFE>95%

並通過歐盟及香港細菌含量標準及香港Q嘜要求之耳帶拉力測試

尺寸：142mm x 92mm ± 3mm

預售網站： www.maskology.com.hk

進入預售網站，輸入電郵地址及選擇購買數量以取籌；成功取籌後，登記電郵地址會收到購買連結及購買碼；之後進入購買連結，選擇口罩顏色，並輸入購買碼以完成付款。

選項及價格：每盒50 隻，售價維持 $135（每兩盒附送「耳後唔痛」護耳扣乙個）

以下三選一：

I. 8月兩盒：$300（$270+$30 順豐運費）

II. 8、9月各兩盒（共四盒）：$570（$540+$30順豐運費，免一次運費，節省$30）

III. 8、9、10月各兩盒（共六盒）：$810（三次運費全免，節省$102）

現有顧客使用與上次預售時（4月23日）相同的電郵地址登記取籌，可獲全單（連運費）95折

顏色選擇：以兩盒為單位，每兩盒可選擇其中一款顏色 –「藍莓子」（粉藍）、「粉蜜桃」（粉紅）、「青蘋果」（粉綠）、「紫葡萄」（粉紫）；購買六盒的顧客更可選擇「雜果冰」（即每兩盒有四色各一包，每包25隻）

送貨安排選擇：「順豐速運」送到顧客指定之地址（只限香港地區）或於顧客指定之順便智能櫃/順豐站自提

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。