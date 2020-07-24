BNO擴權詳情搜尋率急升　網民熱議去或留　有個歌手竟成熱搜詞

英國政府前日（22日）公布有關英國國民（海外）護照（BNO）的「5+1」擴權計劃詳情，消息曝光後即引來中國外交部批評及反制，表示將考慮不承認BNO作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。 自「港版國安法」推行後，BNO一直是網民熱話，如今擴權詳情推出，BNO搜尋熱度再次急升，「中方不承認」則是最熱門相關搜尋，而各大討論區包括「連登」及「親子王國」，亦有網民激烈討論去或留。而在眾多相關搜尋關鍵詞當中，曾出席撐警集會的殿堂級歌手譚詠麟搜尋次數飆升，原因是他曾被傳媒拍到使用BNO作為旅遊證件。

BNO於香港Google Trends的搜尋熱度。（01製圖）

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討論多時的BNO擴權詳情終於出爐，當然成為網民關注焦點，從Google Trends數據可見，自22日香港傍晚時間，英國公布「5+1」計劃資料後，「BNO」的搜尋熱度直線急升，極速於晚上約9時達到高峰，直至清晨才見回落。而隨着中方及港府分別回應，以及官員和學者等相繼評論事件後，搜尋熱度亦一度反彈再升，直至今晨仍然未回落至平日水平。

過去7天與「BNO」相關的熱門搜尋：

至於相關搜尋方面，過去一周中方表示疑提出反制措施，在中方或不承認BNO作為有效旅行證件的消息影響下，不少網民擔心日後出入境時使用BNO或遇到阻滯，故「中國不承認」及「外交部」等詞成為最熱門相關搜尋，「BNO VISA policy statement」及「new immigration route for BNO」等與「5+1」計劃相關的字眼則緊隨其後。

過去1天與「BNO」相關的熱門搜尋字詞：

再細看過去24小時的相關搜尋數據，由於保安局前局長、現任行會成員葉劉淑儀今晨於電台節目評論BNO擴權，指出港府需跟隨外交部做法，或會限制航空公司以BNO護照買機票，但對入境香港、居留權無影響，其名字與BNO的相關搜尋一度急升。

除了葉劉淑儀外，令人意外的BNO相關熱門搜尋的對象竟是譚詠麟，相信與他去年出席撐警集會後，被傳媒拍到手持BNO飛往美國探望兒子一事有關，由此證明譚校長也是使用BNO係為旅遊證件。

連登討論區帖文與「BNO擴權」相關的熱門討論詞：

親子王國討論區帖文與「BNO擴權」相關的熱門討論詞：

記者整合兩大討論區包括「連登」及「親子王國」關於BNO擴權的帖文，均發現網民大多不只討論「5+1」計劃的條文，而是更實際的「去或留」問題。兩則帖文中，「香港」（共248次）、「英國」（共144次）、「走」（共309次）及「移民」（共72次）都是最熱門的討論字詞。另有網民討論是否申請「5+1」的因素，故「生活」、「父母」、「錢」、「子女」及「學校」等亦是重點討論字詞。

英國政府7月22日宣布，2021年1月起會推出一個名為「Hong Kong BN(O) Visa」的新簽證，持BNO港人與他們的近親（close family members）可赴英居住最多5年，之後可申請居留，滿1年後可以申請成為英國公民。

英方舉動引來中國強烈不滿，中國外交部指，由於英國違反承諾在先，中國將考慮不承認BNO作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利，而英國則回應指BNO屬正當證件。

申請Hong Kong BN(O) Visa需符合六大條件：

+ 6 + 5 + 4

港府昨日（23日）則發聲明表示，英方簽署《中英聯合聲明》時明確承諾不給予持有BNO的香港中國公民在英居留權，如今是刻意違背承諾，不顧中方堅決反對和一再交涉，執意利用部分港人仍持有BNO護照或身分政治炒作，藉口為有關人員在英居留和入籍提供路徑改變政策，是偽善舉措，特區政府對此表示不滿及反對。