全日禁堂食　邨巴公司將辦公室變身員工外賣飯堂　獲讚良心企業

食肆全日禁堂食今日（29日）開始實施，一些沒有辦公室的打工仔失去地方吃飯，可能只可在大熱天時街頭解決。有專營邨巴的公司就準備好把辦公室變成員工外賣飯堂，希望讓他們有一個安心的地方食飯，獲不少網民大讚是良心企業。

專營邨巴的ABC Bus，把辦公室打造成員工飯堂，兩人一張枱，枱和枱之間保持距離。（ABC Bus fb圖片）

專營邨巴的ABC Bus在facebook貼出圖片，表示「星期三起只准外賣？我地已經準備好了」，原來公司因應全日禁堂食的措施，把辦公室打造成員工飯堂，圖中可見，辦公室放了2、3張桌子，擺放的方式是面對面兩人一張枱，枱和枱之間保持距離，還有膠板阻隔。帖文還加上hashtag提醒員工「請保持清潔」、「每張枱只限兩個人」及「香港人要撐下去」。

不少網民讚ABC Bus，稱公司安排用心。（ABC Bus fb圖片）

帖子獲不少網民讚好，稱公司安排用心，「ABC好多員工福利」、「ABC餐廳」，不過亦有很多網民錯焦點，紛紛稱站在桌上的貓很可愛，「貓貓自己一檯」、「貓貓做監督」。

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