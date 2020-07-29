【新冠肺炎】禁令下家長急找飲宴場地　欲堅持擺滿月酒惹網民熱議

新冠肺炎第三波疫情持續，今日（29日）起進一步收緊防疫措施，食肆全日禁止堂食，限聚令亦收緊至2人，不少人相約飯聚或慶祝等活動都受到影響。有家長日前在facebook發帖求問「BB滿月，可以在邊度擺酒？」又指結婚可以等，滿月酒則不可，結果引起網民爭議。

不少網民都認為應考慮BB、親友及賓客的感染風險。（GettyImages/示意圖）

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有網民近日在facebook群組「將軍澳主場」發帖，指想為新生寶寶辦滿月飲宴，但由於防疫禁令下，食肆都不能開放堂食，因而求問其他網民有否其他滿月宴場地，並強調不能延期舉行，「結婚可以等，滿月酒可以點等，唔同郊野公園」。

帖文隨即引起網上熱議，不少人都批評在疫情下仍堅持擺酒非常自私，無視BB、親友或賓客的安全，「滿月酒緊要過成村人同BB嘅健康？」，又指這年代結婚都必擺酒，何況是在疫情期間，着樓主不要盲目跟隨傳統，即使延期再辦也無不可。在一片爭議聲下，樓主終刪去原帖，亦有人質疑樓主是否「曲線發帖」，因想像不到會有這樣的父母。

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