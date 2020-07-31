電話騙案新招　偽冒衞生署錄音稱通知確診　千祈唔好按呢個數字

新冠肺炎疫情爆發，政府早前宣布為高危群組人士做病毒檢測，有騙徒卻藉此伺機出動，訛稱是衞生署以電話錄音通知市民確診，要求接聽的巿民按「9」字，然後提供個人及銀行帳戶等資料。衞生署衞生防護中心和警方已分別在facebook及網頁發文，提醒巿民注意最新的電話騙案，切勿按錄音要求按鍵盤數字或提供戶口資料。

衞生防護中心日前在fb就電話騙案發帖，提醒市民不要按假來電按入鍵盤數字，而署方職員不會要求市民提供銀行帳戶等個人資料。。（fb「衞生署衞生防護中心」）

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不少市民都以社交通訊軟件互傳疫情消息，但近日WhatsApp和facebook均廣傳一種新式電話騙案，行騙手法與近年假冒入境處或順豐速遞的情況相似，以預錄語音致電市民，訛稱是衞生署人員，通知接聽者已證實確診新冠肺炎，需帶備隨身物品入院，最後要求對方按「9」字。

衞生署衞生防護中心周三（29日）在fb發帖，強調衞生署職員不會要求市民提供銀行帳戶等個人資料，呼籲市民小心求證相關來電。警方亦更新最新騙案警示，重申只有獲衞生署發出強制檢疫令人士才會收到跟進電話，署方人員只會要求受檢疫人士提供3項資料，包括須接受強制家居檢疫人士的姓名、分享實時位置，以及在有需要時要求視像通話，以核實位置。

警方表示，衞生署人員只會要求受檢疫人士提供3項資料，包括須接受強制家居檢疫人士的姓名、分享實時位置，並在有需要時要求視像通話。（資料圖片）

警方提醒市民如有懷疑，可致電政府熱線5394 3150確認來電者身份，或致電「防騙易」諮詢熱線18222查詢。

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