古人比你想像中開放！春宮圖原來係貴族嫁妝　增情趣外仲可以咁用

今時今日「性」彷彿成為社會的禁忌，公開談論更可能令人感到尷尬。YouTube頻道「深夜保健室」卻反其道而行，不時邀請醫生或來自不同界別的嘉賓談情說性，早前頻道就與台灣YouTuber「Cheap」及「蒟蒻」crossover，一同欣賞不同國家的古代春宮圖，竟發現古人原來比我們想像中更開放！

「深夜保健室」日前邀請到熟悉歷史的YouTuber「Cheap」及「蒟蒻」一同拍片，分析春宮圖在古代的實際作用。（影片截圖）

「深夜保健室」日前邀請到熟悉歷史的YouTuber「Cheap」及「蒟蒻」一同拍片，分析春宮圖在古代的實際作用。原來給人害羞感覺的春宮圖，在資源短缺的古代擔當重要責任，除了用作增加情趣，更會作為性教育的工具，讓少男少女於婚前來一場性啟蒙。而由於油墨本身是珍貴物品，春宮圖並非平民百姓能看，在古代更是皇室貴族女子的嫁妝！

春宮圖在中國更有多重作用，古人竟然會將它放於廚房！主持們特別提到，因古代大多建築由木建成，廚房成為了最易失火的地方，而春宮圖給人「春心盪樣」的印象，象徵「很多雨水滋潤大地」，故在民間習俗中有「剋火」及「防火」的作用。

嘉賓又即場「欣賞」各個國家的古代春宮圖，發現被稱為「情色大國」的日本，自古代已超越其他國家，是春宮圖的先鋒！皆因古代的作品中已能看到男女於公眾場合發生關係的畫面，甚至是人與動物的交合的情況，與現今行業發展有過之而無不及。

【本文已獲「深夜保健室」頻道授權】