良心業主雪中送炭免租1個月　租客反建議交一半　網民：同舟共濟

疫情影響持續，不少商店都因此結業，即使繼續營業都是苦苦支撐，不過不少業主未必會體諒商戶減租。有網民遇到好業主，在facebook群組表示收到業主通知，指可以免租一個月，在艱難時間雪中送炭，樓主都非常感動，樓主也顧及業主，反建議付一半就好了。兩人互相體諒，讓網民大讚「人間有情」。

該名網民發帖分享自己獲減租的經歷。（「香港免佣租屋網」fb圖片）

該名網民在fb群組「香港免佣租屋網」發帖，分享自己獲減租的經歷。樓主本身在該舖租了4年，她指剛剛收到業主的通知，表示和拍檔談過，可以免她一個月租。

樓主詢問網民：「大家有冇在呢個時候有人雪中送炭呀？」她指自己租舖，這一年受疫情影響「都在挨打」，獲得業主減租感到十分幸運，又想到業主已平過市價租給她，因此即使可以全免，因此樓主亦回覆業主：「我想交番一半囉」

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樓主之後也在回覆留言中再補充指，「平時同個業主都有兩句傾㗎」，但她一直未有開口叫減租，「一直都死頂啦，因佢都收得平租，難以啟齒開口叫人哋減租呀」，幸好業主主動開口。

帖文引來網民熱論，不少人大讚樓主和業主互相體諒，同舟共濟，令人感動：

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