你是肉食女嗎？從「手機桌布」看穿背後心理　用自拍照非缺點

每個人的「手機桌布」相對來說是較為私密的領域，幾乎只有自己和身邊的至親好友才會看到，因此也較能反映出一個人的心境、慾望和隱藏性格。

撇除正在熱戀中的情侶，有十之八九都是放兩人甜蜜合照或是對方的照片之外，還有非常廣大的素材可供各位挑選，大致分為以下幾類：（點圖放大▼▼▼）

+ 14 + 13 + 12

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＃偶像明星

很多人會把自己喜歡的偶像、明星、歌手、網紅⋯⋯設為手機桌布，代表擇偶條件高，可能是肉食性男／女，也可能是單純把名人當作效仿的目標，雖然有時會被自卑心態吞沒，卻是十分有上進心的人。

＃寵物、可愛動物

手機桌布屬偶像派或是動物派都是大宗派系，有養寵物的人通常都會至少把自家寶貝放在解鎖畫面、桌布畫面或是電腦桌面任何一個，甚至是全部，喜歡用可愛動物照片當作桌布的人，都有著一顆善良的心，且富有同理心、憐憫心，雖然可能比較慢熟，但是對朋友非常好、很有義氣。

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+ 8 + 7 + 6

＃行事曆、月曆、課表

有些人習慣利用行事曆、月曆或是課表圖來定期更換桌面，手機一打開就能確認日期時間、接下要做的事，通常具有十分務實的個性，亦或只是特別健忘。

＃內建照片

也有一派人馬從第一次開機到換手機都用同一張桌面，且是手機內建圖片，這種人對於手機桌布一點也不在乎，是個感覺有很多秘密的人，不喜歡浪費時間在不必要的事情上，有條有理。

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+ 6 + 5 + 4

＃自拍

或許乍看之下會覺得是否有點自戀？但其實會使用自拍照或是自己的照片當桌面的人也不一定是純粹自戀，不過有自信與自我肯定是可以確認的，勇於表現自己也勇於面對自己的缺點，是一件好事。

＃卡通人物

還有一派喜歡用卡通、動漫人物當作桌布的人，不一定與「宅」畫上等號，但是他們通常都很純真自然，相處起來總能讓身邊充滿笑聲。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】