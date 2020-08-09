Gimans Care「5色彩虹口罩」周四開售　LEVEL 3獨立包裝$108/30片

疫情持續，戴口罩的日子不知要到何時，不少人會選擇配搭不同顏色的口罩從中作樂。香港口罩品牌Gimans Care就將於本月13日（星期四）發售5色彩虹成人口罩，一盒內有5種不同顏色一次過滿足多個願望。

5色包括玫瑰粉紅、檸檬黃、薰衣草紫、晴空紫藍、加州橙。（Gimans Care fb圖片）

Gimans Care在facebook表示，5色獨立包裝彩虹成人口罩本月13日下午2時開售，5色包括玫瑰粉紅、檸檬黃、薰衣草紫、晴空紫藍、加州橙，每色有6片，30片一盒，售價為108元一盒，每人限購2盒，第一輪預計本月17日開始出貨，第二輪9月出貨。

口罩規格：

BFE PFE VFE >99%

ASTM F2100 LEVEL 3 (Nelson Labs)

EN 14683 type IIr + CE

ISO 13485

ISO 10993

日式立體型，超柔軟彈性耳帶

生產地均為中國無錫工廠，已有超過10年出口日本經驗

發售網址

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