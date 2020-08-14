特朗普投訴水力太弱致「髮型不夠完美」　當局擬修改淋浴用水標準

美國總統特朗普（Donald Trump）過往多次投訴浴室花灑水流太弱，間接導致難以保持其「完美」髮型；美國能源部（Department of Energy）周三（12日）提議修改現時的標準，提高出水量。

特朗普上月於白宮出席活動時表示，花灑的出水速度不夠快，令他的髮型無法保持完美，「洗澡時，水不出來啊！想洗手同樣不出水，可以怎樣做？你只能站着多等一會，或者花更長時間洗澡。因為我的頭髮，我不知道你們會如何處理，但我的一定要完美。」

在1992年，美國聯邦法例規定花灑的出水量不能多於每分鐘2.5加侖（約9.5升）；前總統奧巴馬（Barack Obama）其後作出修訂，變成即使一個花灑頭有4個獨立出水口，其總出水量也不能超過有關規定。能源部今次的建議就是取消當年奧巴馬政府的修訂，容許每個出水口每分鐘都可噴出9.5升上限的水。

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能源部發言人海恩斯（Shaylyn Hynes）說，奧巴馬在2013年修改花灑頭出水量的標準，與國會的原意及美國機械工程師協會（American Society of Mechanical Engineer）的標準有所抵觸。

不過有關說法遭到多方批評，能源節約組織「Appliance Standards Awareness Project」負責人德拉斯基（Andrew deLaski）更形容為非常愚蠢，「如果（花灑頭）有4或5個以上的出水口，即代表每分鐘噴出約38至56升的水，這水量多得甚至可以將整個人沖出浴室。」

德拉斯基謂：「如果總統購買花灑需要協助的話，我們其實有更好的推薦，可以幫助他找到優質產品；國家現在面對很多不同問題，但花灑頭絕對不是其中之一。」