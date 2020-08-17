日本古老習俗　陌生男夜爬香閨未算最驚　大肚婆要跨過呢樣好瘋狂

古時流傳下來的習俗之所以被淘汰，部分原因可能是不合時宜。台灣YouTube頻道「AEchannel」去年曾拍片介紹3個令人咋舌的日本習俗，雖然在現代人眼中，這些習俗完全不符合道德倫理，但其中有些行為，竟然在1950至70年代仍然風行。

台灣YouTuber「AE」去年拍片介紹3個日本習俗，其中有令人震驚的傳統竟風行至1950和70年代。（YouTube影片截圖）

1.「夜爬」

村落的男性入夜後獲准隨意「爬」入女性的被窩求歡，只要女方年滿13歲，不論已婚或喪偶，都可以成為男村民的「目標」。不過，不同村落有各自的村規，有些規定必須獲女方同意，有些則禁止當男主人在家時發生。雖然「夜爬」在現代社會違反道德，但這種習俗竟於1950年代的日本仍然盛行，被視為讓村落繁榮的良方。

2.長子的奴隸

這習俗發生於日本長野縣天龍村，早在16世紀，村內所有小孩如非長子，就會成為家中的奴隸，只會被教育如何做家務和服侍長子。直至1970年代，日本還有3名「長子的奴隸」，當時有媒體邀請精神科醫生催眠其中一人，才發現他過着機械人般的生活，毫無個人情感。

「長子的奴隸」只會教育成為做家務和農務的工具，並且服侍長子。（YouTube影片截圖）

3.久部良割儀式

位於日本西部的與那國島，當地某處有一條闊2至3米、深7米的縫隙，名為「久部良割」。相傳古時附近的村落一旦有女子懷孕，村民便會要求她跳過「久部良割」，證明腹中孩子將來正當出人頭地，否則便不應誕下孩子，以減少村落須上繳的人頭稅。

懷孕女村民被要求跳過闊2至3米的「久部良割」，以證明孩子將來會出人頭地。（YouTube影片截圖）

【本文已獲「AEchannel」授權刊登。】