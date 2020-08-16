港男搭小巴1隻拖鞋跣去車頭點算？　網民玩嘢回應　最後咁解決！

夏日炎炎穿上「人字拖」行逛最舒服，不過最近有網民乘搭小巴時，不小心讓1隻拖鞋跣到車頭，碰巧他快要下車，唯有向網民求教「求最完美、又不失霸氣地著返隻拖鞋嘅方法」。結果引來大批網民笑爆兼「玩嘢」回應，「除埋另一隻扮冇嘢」、「叫司機上斜路跣返隻鞋返嚟囉」。

有網民最近乘搭小巴時不小心甩出1 隻拖鞋，結果拖鞋跣到車頭，碰巧他快要下車，急問網民怎辦？（fb圖片）

該男生近日穿着人字拖乘搭小巴，上車後脫下其中1隻拖鞋，詎料車程途中車身搖擺不定，該隻拖鞋甩出，一下子就跣到車頭，嚇到樓主不知如何是好，在怕尷尬又心急之下唯有向網民求救拾回拖鞋的方法，「就嚟落車，在線等」。

大批網民紛紛給予爆笑反應，直指樓主做出「不可能的任務」，「咁都畀你遇到，好嘢」、「其他人冇幫你咩」、「等睇結局」、「算啦，一隻拖鞋咁計較」。樓主解釋，當時聽到坐司機後面的一對夫婦在討論：「咦，做咩有隻拖鞋嘅？」但自己因怕尷尬，最終無開聲回應。

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不少網民拋出具創意的解決方法，「畀錢嗰陣除埋另一隻先落車」、「大聲咳幾吓，成架車即刻畀你包晒慢慢搵」、「赤腳最霸氣」、「用念力吸佢返嚟」、「叫司機開快啲，加速會跣返去後面」。

樓主解釋，當時聽到坐司機後面的一對夫婦在討論：「咦，做咩有隻拖鞋嘅？」（fb圖片）

樓主最終唯有坐到總站，所有人下車後他依然未動身，司機見狀遂問他「做咩唔落車」，樓主只好不發一言走上前穿回失散的拖鞋，司機即笑言：「哦，原來隻拖鞋係你㗎。」結果樓主一臉尷尬地衝下車，表示從未遇過如此難堪的場面，又笑言以後不敢再穿拖鞋。

（綜合）

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