泰國婆婆車禍致面癱　翻唱金曲治癒心靈　芝娃娃陶醉亂入超搶鏡

網紅爆紅像有一定法則，年輕者吃青春飯更易突圍，但泰國70歲婆婆Malinda Herman卻意外憑一把木結他、樸實無華的歌聲走紅，她在YouTube頻道定期翻唱她最愛的經典英文流行曲，吸引逾百萬訂閱者，追睇她那溫婉動人的唱歌片段，其寵物犬芝娃娃更不時陪伴她出境，一臉陶醉地聽主人低聲吟唱，網民大呼治癒。

泰國70歲婆婆Malinda Herman意外憑一把木結他、樸實無華的歌聲走紅。（YouTube頻道「Malinda Herman Official」影片截圖）

別看輕泰國婆婆Malinda，不但輕鬆駕馭那些耳熟能詳英文歌，其音樂品味也很好，The Carpenters、Bee Gees、Simon & Garfunkel等經典組合的歌曲全難不倒她，10個月前她翻唱The Beatles的《Hey Jude》，至今錄得近550萬點擊率，非常受歡迎。片中Malinda婆婆拿著結他自彈自唱，芝娃娃乖乖窩在她懷內輕按結他，呆萌樣子像聽得出神，可愛小狗是Malinda最忠實的聽眾。

很多人唱歌是為了興趣，Malinda婆婆則為了療傷。20多年前她遇上一場嚴重車禍，意外導致她的神經受損，左邊臉癱，左眼不能如常合上。車禍後她無法正常說話、咀嚼食物，生活上各種不便讓她感到羞愧，拒絕讓人看到她的左臉。

醫生建議若果想康復就要再動手術，但她拒絕了。她開始練習基本發音，重新鍛煉臉部肌肉，有天兒子送她一把結他，沒想到這成了轉捏點，她開始彈結他唱歌，重拾年輕時的興趣，在唱歌輔助下，鍛煉臉部肌肉的練習不再是苦差，她的情況亦漸漸改善，Malinda估計如今她已復原75%。

2016年Malinda婆婆開始了個人YouTube頻道，不時上載她自彈自唱的片段與網民分享，坦言從沒想過會衝出泰國在全球走紅，「我只想為別人的生命帶來喜悅」。爆紅了的Malinda，還是拿起結他，唱著那些讓她喜悅的經典金曲，治癒自己也撫慰人心。

（YouTube頻道「Malinda Herman Official」）