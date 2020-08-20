HK Medical Mask口罩特價發售　Level 3 $168/2盒　8.22開售

又有香港製造的口罩以特價發售，HK Medical Mask在8月22日（星期六）至28日舉行感謝祭，以優惠價出售成人口罩和中、小童口罩，當中成人口罩50個裝 $168/2盒，平均每個都是1.68元。

HK Medical Mask在facebook表示，將會舉行感謝祭，以優惠價賣口罩。（HK Medical Mask FB圖片）

HK Medical Mask在facebook表示，為了慶祝口罩成功通過ASTM Level 3，將會舉行感謝祭和公眾分享喜悅。因此在8月22日（星期六）早上10時至8月28日（星期五）下午11時59分會以優惠價出售成人口罩和中、小童口罩，售完即止。

優惠價為成人口罩50個裝，$168/2盒；成人口罩40個獨立包裝，$168/2盒；中、小童口罩30個裝，$120/2盒；中、小童口罩30個獨立包裝，$150/2盒，出貨時間為10個工作天，可在網頁上訂購。

HK Medical Mask 成人口罩詳情：

- 中層材料經Nelson Labs測試 BFE > 99%, PFE > 99%

- 175x95mm (+/-5%)

- 白色/粉紅/粉藍

- 三層保護設計

- 中層為台灣熔噴布

- 香港製造

- 出貨期: 10個工作天

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