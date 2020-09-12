疫情下日製魔法陣膠板擋飛沫　網民：防護不忘照顧「中二病」

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，民眾出外用餐也未敢鬆懈。當地有塑膠商推出印有魔法陣的防飛沫膠板，讓食客阻擋飛沫之餘，享受有特色視覺效果。

日本推出印有「魔法陣」的膠板，用家既可阻擋飛沫，也可享有特色視覺效果。（Twitter帳號「takumikougei」圖片）

日本塑膠公司「匠工藝」近日在Twitter分享產品「魔法陣防飛沫膠板」照片，笑言用家可以「藉由魔法結界，保護自己免受病毒感染」。照片所見，圓形透明膠板上印有魔法陣圖案，用家在此襯托下，彷如有開啟「結界」保護自己的視覺效果。

膠板直徑約60cm、厚約3m，每塊連腳架售價15000日元（約1098港幣）。不少網民看後大讚膠板設計有創意，調侃稱店方「防疫不忘照顧『中二（病）』」。另有網民看後相當興奮，很想踴踴一試，還建議店方加裝會發光和音效的裝置，如「音量感應器」、「LED燈」等，增加趣味性。

（Twitter帳號「takumikougei」）

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