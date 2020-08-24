超過30人手牽成一線　岸邊伸延至海面　4.5米巨浪中救回泳客

英國一名年約30歲的男子上周四（20日）在多塞特郡（Dorset）著名景點杜德爾門（Durdle Door）暢泳期間，在巨浪沖擊下無法游返岸，只能揮手向海灘上的遊客求救，現場逾30人隨即合力展開救援，手牽手築成人鏈成功將他拉上岸。

男事主當日曾多次下水，但後來突然刮大風，巨浪將逐漸推離岸邊，他嘗試努力游返岸，只是在當時風速已接近每小時32公里的情況下，巨浪不停撲面而來，他只能向在沙灘上曬太陽的遊客求救。

現場人士一度以為他僅是隨意揮手，一名男子卻察覺不妥，立即落水救人，可惜同樣不敵強風被困海中，此時其他遊人立即手牽手築成由岸邊延伸至海上的人鏈，逾30人終成功將兩名男子救上岸。

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目睹事發經過的27歲女子富特（Emily Foote）形容當時海浪非常強勁，她從未見過，「它（海浪）大概有3米到4.5米高，大約每5秒鐘就湧現一次，實在很少見。當二人獲救回岸時，現場隨即響起歡呼聲。」

另一目擊者沃倫（Jeanette Warren）大讚男事主臨危不亂，「他做得非常好，沒有恐慌，否則要救援肯定難上加難。超過30人手拖手合力將他救回來，那畫面實在令人難忘！」

多塞特郡拉爾沃思區（Lulworth）海岸警衛隊提醒公眾，切勿在風高浪急情況下落水，「由於最近的大浪與大潮，我們強烈反對落水游泳，尤其是在杜德爾門，那裡的暗流非常強勁，可以瞬間把人拉下水中。」