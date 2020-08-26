美斯要求離巴塞　數據看與宿敵C朗齊跌watt　美斯有一項今年跑贏

【美斯／離隊／巴塞隆拿】巴塞隊長美斯（Lionel Messi）由2001年參加青年軍計起，已經為巴塞征戰19個年頭，其間帶領球隊獲得多項錦標，是巴塞代表人物之一，但今日（25日）清晨卻驚傳美斯要求離隊的消息，令全世界球迷都感到震驚！ 不過「再鋒利嘅刀都有生銹嘅一日」，球王亦不例外，巴塞早前歷史性以8:2慘敗於拜仁慕尼克，加上美斯近年在球場上的水準表現有下跌跡象，轉會傳聞不脛而走。《香港01》整合美斯與宿敵C朗（基斯坦奴·朗拿度，Cristiano Ronaldo）由出道至今的比賽數據，可見兩人狀態高峰或許已過，球壇勢將無可避免地迎來新舊交替的時代。

美斯是巴塞代表象徵之一，傳出離隊要求令很多人都表示震驚。（資料圖片／Getty Images）

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報道指現年33歲的美斯通知球會，會啟動合約中的離隊條款，正式離開球隊，結束19年的巴塞生涯。不過相關條款有多個限制，例如不可以加入歐洲豪門，行使時間亦有每年6月30日（或有指5月31日）的期限，而過往西甲球季通常於5月就會完結，但今年在疫情影響下延至7月才完成。

巴塞已經證實收到美斯要啟動離開條款的文件，但認為離隊條款限期已過，將尋求法律意見，不過有指巴塞傾向執行合約至下年（2021年）球季結束，而美斯的法律團隊將會與巴塞就離隊進行談判，甚至是訴訟。

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美斯和C朗在過去十多年一直是球壇重點，球場上兩人競爭激烈，球場外亦有不少人喜歡將兩人拿來互相比較。惟從數據顥示，兩人的高峰相信已經過去，未來要繼續保持在球壇上的頂尖位置絕非易事。

美斯與C朗的歐聯入球數字比較：

先以歐聯入球數字比較，美斯和C朗分別於04/05及03/04賽季登陸歐聯，直至13/14賽季之前，兩人的入球數字都保持上升趨勢。美斯的高峰期為11/12至18/19球季，入球數字為每年6至14球，差距幅度較大；C朗的高峰期位於13/14至17/18球季，入球數字為10至17球，差距較小。不過美斯在今季表配急跌，歐聯全年只入3球，C朗在上年及今年亦都只入6球及4球，兩人表現都大不如前。

美斯與C朗的聯賽入球數字比較：

根據聯賽入球數字，兩人在11/12球季之前同樣保持成長上升趨勢，美斯更於11/12球季到達高峰取得50個入球，C朗則於14/15球季取得最高的48球，之後兩人的入球數字都徘徊於25至50球之間上落。進入16/17球季之後，兩人表現有明顯下跌，入球數字已經未能再次突破40球，其中C朗更於18/19球季只取得21球，是9年來最低，今年則回升至31球，而美斯的入球數字則在今季下跌至25球，前3季則約為35球。

美斯與C朗的聯賽助攻數字比較：

最後再參考聯賽助攻數字，美斯的助功至07/08球季起，極大部時間都比C朗高，差距在9球之內，其中13/14球季兩人更以11球助攻平手。惟在今年（19/20）球季，兩人的助攻就大幅拉開，美斯達到生涯新高的21球，C朗則下跌至只有6球，相差達15球。

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綜合而言，美斯及C朗同樣為中前場球員位置以進攻為主，但兩人入球數字在近年都出現下跌，或與年齡漸長，身體機能下跌有關，而且球隊陣容的改變都可以有影響。值得一提的是，美斯助攻數字在今季達到新高，或與在球隊陣形中轉換角色為右前鋒有關。