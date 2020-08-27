農曆七月｜盂蘭節3隻經典網絡改歌重溫　盂蘭錦繡無厘頭但夠壯志

【盂蘭節/七月十四/改歌】一年一度盂蘭節又來了，雖說農曆7月鬼門關大開，無特別事就趁早回家，不過近年大家對盂蘭節的感覺已經改變，過去甚至有開玩笑的改歌出現。趁着盂蘭節的機會，《香港01》與大家一起重溫3隻經典盂蘭節改歌《盂蘭錦繡》、《你唔拜我啦》及《陰陽路》。

一年一度的盂蘭節又來了，雖然今年因為疫情關係，盂蘭盛會都已經取消，但至少可以重溫盂蘭節改歌，感受一下農曆7月的氣氛。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

《盂蘭錦繡》

《盂蘭錦繡》MV製作簡單，只有一張照片由頭擺到尾，在上面加上歌詞。（YouTube短片截圖）

《盂蘭錦繡》原曲為由羅文主唱的《前程錦繡》，是1976年播映的同名日本電視劇集香港版主題曲。改版《盂蘭錦繡》於2011年推出，由於原曲節奏激昂奔放、正面積極，配上原本陰暗的盂蘭節主題之後，以極端大的反差令聽者由頭笑到尾。

歌詞部份集網民眾合之力，有給予精神支持的「盂蘭節氣魄更壯 盂蘭勝會心中不必驚慌」，有無厘頭但夠搞笑的「敢抵抗今晚 請你食餅乾」，更有描述現實生活中鬼節回家時的「後面勿亂望 扮做無事幹 盡量見光 屋企卻住近 新界亂葬崗」，說是盂蘭節歌曲神作亦當之無愧。

《你唔拜我啦》

《你唔拜我啦》原曲為《你唔愛我啦》，是一代MK歌曲，改版後找來原唱歌手李彩華唱出改版。（YouTube頻道「高登音樂台」短片截圖）

《你唔拜我啦》改自李彩華千禧年代的MK歌曲《你唔愛我啦》，經典到只需十幾年就能登上TVB金曲節目《流行經典50年》，每字每句都盡顯當年MK妹的說話方式及語氣。

改版後的《你唔拜我啦》於2017年由高登音樂台推出，歌曲原本的輕快音調得以繼承，原本那種MK妹對男友吹毛求疵、事事針對、無樣滿意的態度，成功轉化成先人對後人不前往拜祭、缺乏慎終追遠精神的表達。由於改版歌曲與原版一樣不斷重複某幾句歌詞，洗腦指數與yuu宣傳曲有得揮，相信一眾後人聽過此曲之後，即使瞓着都會記得拜祭先人，或許孔子在生更會一起高歌此曲。

高登音樂台當年有為《你唔拜我啦》製作MV，由李彩華唱出改版，同名同姓而且同樣經常穿小背心的香港海鮮聯合總會主席李彩華亦有客串出場，為笑料彩蛋。

《陰陽路》

《陰陽路》於2009年推出，洪卓立主唱的MV剛於2016年推出，令網民們都十分驚喜。（YouTube頻道「英皇娛樂 eeg music」短片截圖）

《陰陽路》並非香港經典鬼片系列的那一個《陰陽路》，而是洪卓立《彌敦道》的改版。與前面兩首不同，《彌敦道》本身是慢歌，曲詞愁緒較重，被改成《陰陽路》之後那種陰森恐怖的感受只聽第一句就已經「心都寒埋」，加上網上經常流傳假的洪卓立死訊，令人更覺可怕。有網民就特意將歌曲惡搞出恐怖版，驚嚇度「爆晒燈」。

《陰陽路》最初於2009年完成，之後每次有人「翻煲」洪卓立「死訊」的時候，改歌就會一起翻炒，令人驚喜地，洪卓立竟然在2016年於英皇娛樂官方YouTube頻道推出由他真人翻唱及拍攝的MV，嚇得一眾網民大叫「原來而家啲Cam已經先進到影到靈體」、「陰間Upload上嚟都幾清」，亦大讚他玩得起。

《盂蘭錦繡》MV：

《你唔拜我啦》MV：

《陰陽路》MV：