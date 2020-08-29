實測7款沙律脫水器　毛巾包蔬菜360度狂揈　榮登最瘋狂神器

夏日炎炎當然是吃沙律消暑的好時節，要弄美味的沙律，除了必備新鮮蔬菜及沙律醬，千萬別忘了蔬菜必須濾乾水，否則便無法做出清脆爽口的沙律。每次替蔬菜脫水的功夫實在累人，YouTuber「Crazy Russian Hacker」就替觀眾實測7款沙律脫水器，當中6款都是常見的廚房工具，唯獨一款全人手運作，連這位做慣古靈精怪測試的生活達人也忍不住爆笑說，「這真是我用過最奇怪的salad spinner（沙律脫水器）」。

片中介紹的脫水機運作都大同小異，包括按掣、拉桿或攪動手柄等讓隔水的容器高速轉動，把蔬菜上的水份甩出。（YouTube頻道「CrazyRussianHacker」影片截圖）

「Crazy Russian Hacker」是一名居於美國的烏克蘭大隻佬，名叫Taras Kulakov，以一口俄羅斯口音分享各種生活小技巧（life hacks），甚至做一些瘋狂小實驗，其YouTube頻道「CrazyRussianHacker」從2012年開始至今，以吸引逾1100萬粉絲訂閱，雖然Taras外表看上去有點豪邁不羈，但他經常把口號「安全第一」掛在嘴邊（Safety is number one priority）。

首先介紹6款沙律脫水機器，Taras所測試的脫水機其運作都大同小異，全都是把沙律菜放進容器中，蓋好蓋子後便按掣、拉桿或攪動手柄等來讓隔水的容器高速轉動，繼而把蔬菜上的水份甩出。

然而片段中最瘋狂的脫水神器原來是一塊布，大隻佬Taras將蔬菜放在毛巾上，然後握緊毛巾四角，讓毛巾包裹蔬菜，接著360度大迴環般瘋狂揈毛巾，這招瘋狂揈蔬菜大法讓人笑不攏嘴，Taras一邊實測也一邊說笑説這是他遇過最奇怪的廚房工具。最後沒有蔬菜中途被甩出，翻開毛巾可見毛巾濕了一大片，這招瘋狂甩水法也算成功，不過Taras表示實在太騎呢，還是「不了」。

（YouTube頻道「CrazyRussianHacker」）