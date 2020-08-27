健力士紀錄玩呢啲｜父一次穿260件T恤破世界紀錄　全因兒子一句話

健力士世界紀錄千奇百趣，如果有決心可能真的可以破一下紀錄，加拿大一名男子日前就打破了「一次過最多穿多少件衣服」的紀錄，他最終成功穿上260件T恤，整個人如米芝蓮車胎人一樣，而且原來男子決定做這個挑戰是和兒子的一句說話有關。

大會日前在IG發布他挑戰時候的縮時影片，可見他由第一件T恤至穿260件衣服整個過程。（guinnessworldrecords ig圖片）

加拿大男子泰德（Ted Hastings）去年成功穿上260件衣服，打破了健力士世界紀錄「一次過可以穿幾多件衫」，比上個紀錄多出3件衣服。大會日前在IG發布他挑戰時候的縮時影片，可見他由第一件T恤至穿260件衣服整個過程，至中段他已經漲了好幾個碼，並要坐下來休息，最後穿上260件衣服後，他差不多完全被掩沒，連頭部都只能勉強露出眼睛。大會隨即向他頒發健力士的獎狀。

泰德想完成這項紀錄原來和他的兒子有關，他有兩名兒子，之前他和兒子一同閱讀《2019年健力士世界紀錄》，當時兒子問他「爸爸，你是否都可以成為健力士世界紀錄保持者？」泰德認為他一直教導兒子要努力工作、信守承諾和堅持到底，而這次是一個機會作為身教，所以他決定接受挑戰。

他最後穿的那件衣服有20XL之大。（Bridgeport PS twitter圖片）

他翻查不同的紀錄，看看哪一項是自己可以應付的，結果發現了穿最多衫這個挑戰，他還以此為他兒子就讀的公立學校籌款。挑戰前泰德都有訓練，他曾經穿過121件恤衫，雖然已很多但仍不夠挑戰紀錄。不過到了挑戰當日，他在團隊的幫助下成功穿上260件衣服。

在準備時他指最困難是找到足夠大的衣服，很多人都不願意做20XL的衣服，最後是印度的製造商願意幫忙製造才能成事，而衣服都是實際活動開始前大約5到6天才到的。