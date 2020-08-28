台男送新iPhone SE　竟玩命要求女友做呢件事　網民：靠實力單身

不少情侶在節日都會送禮物給另一半，最近有台男在網上分享與女友吵架的經過，表示自己在七夕當天送女方一部iPhone SE手機，即場要求女友支付當中11500元台幣（約3034港元），他負責支付餘下3000元台幣（約792港元）；女方突然被迫付錢「收禮物」，盛怒下鬧分手。台男發帖吐苦水，大批網民看後卻笑稱他「憑實力單身」，更支持女方及早分手。

有台男在七夕佳節送女友iPhone SE（售14500元台幣，約3826港元），卻突然要求對方「回水」補差額，稱自己只支付2成金額當作禮物。（fb「爆廢公社」）

台男周二（25日）在facebook群組「爆廢公社」發文，指當天趁着七夕佳節買iPhone SE送給另一半，並跟女友說：「這支（手機）官網賣14500（台幣，下同，約3826港元），妳給我11500（約3034港元）就好，我出3000（約792港元）當禮物，OK吧？」事前毫不知情的女友聽後不滿地批評樓主小器，終致2人鬧到分手。

不少網民鬧爆這種送禮方式，認為是強逼另一半「揞荷包」收禮物。（電影《紀念日》劇照）

樓主形容女友「無理取鬧」，將他與其他人的男朋友相比，於是尋求網民意見，質疑「送禮不是心意有到就好了？情人節鬧到分手是我的問題嗎？」，帖文一出即引來大批網民留言，認為樓主在沒有與女友商量的情況下，變相強逼對方「夾份」出錢，「這不就是強逼人接受還要付錢嗎」、「那你倒不如花個3000買別的東西」；部分人更在帖文留言「分手快樂」，笑言樓主「靠實力單身」。

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