小粉絲用瓦干達文字寫親筆信　《黑豹》Chadwick Boseman感動回覆

因飾演《黑豹》（Black Panther）而為人熟悉的查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）8月28日不敵癌魔逝世，終年43歲。查特域克保斯曼的家人於官方Twitter公布死訊，指他4年前確診結腸癌，形容他是真正的鬥士，又指他逝世時妻子及家人亦陪伴在旁。 查特域克保斯曼除了留下令人印象深刻的作品，他與粉絲的互動亦一度引起討論。一名小男童曾以電影中的瓦干達語言寫下親筆信給飾演主角黑豹的他，令他非常感動，更於Twitter親自「回信」，直言信件意義重大，引來網民關注。

《黑豹》男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）不敵癌魔逝世，終年43歲。（Twitter圖片）

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一位名叫Ben的小影迷去年看過電影後即成為黑豹的粉絲，更用心以瓦干達語寫下親筆信件予「國王」，獲得網民大讚並瘋傳，有粉絲更翻譯小男生的信件，當中的意思為：「親愛的黑豹，我是Ben，我是你的超級粉絲，希望你可以回信。」

名叫Ben的小影迷用心以瓦干達語寫下親筆信件予「國王」，引起查特域克保斯曼注意並「回信」。（Twitter圖片）

Ben的用心引起查特域克保斯曼注意，他更親自於Twitter轉發分享並「回信」，直言：「Hannah Beachler 為《黑豹》創造了一組令人驚嘆的文字！現在我還收到一封以這文字寫的粉絲信？謝謝你讓我知道你是我的超級粉絲，Ben，你真的了不起，這封信對我來說意義重大。」帖文的最後他更不忘加上一句「Wakanda Forever」，暖心舉動獲大批影迷讚好。

查特域克保斯曼親自於Twitter轉發Ben的信件並「回信」，直言「這封信對我來說意義重大」。（Twitter截圖）

電影《黑豹》令查特域克保斯曼爆紅，當中擁有超越世界各國的高科技、自給自足的國家瓦干達亦在影迷心中留下深刻印象，配合交叉手勢的「Wakanda Forever」更成為Marvel迷必定熟悉的對白。《黑豹》中國王鐵查拉及不少國民均以傳統語言溝通，原來戲中的瓦干達語並非任意虛構，而是由電影的美術指導Hannah Beachler及其團隊，參考古老語言書寫系統提非納文字（Tifinagh）及Sabaean花了足足6個月特意創作。

查特域克保斯曼4年前確診結腸癌，家人指他對於能夠演繹《黑豹》角色的國王鐵查拉感到榮幸。（《黑豹》劇照）

查特域克保斯曼死訊傳出後震撼影壇，由於他一直沒有公開提及患癌，早前他被拍到暴瘦入院的報道已引起粉絲關注。其家人發表的聲明提及，查特域克保斯曼4年前確診結腸癌後，一直堅持不懈，帶來很多人喜愛的電影，形容他是真正的鬥士。當中又指，查特域克保斯曼對於能夠演繹《黑豹》角色的國王鐵查拉感到榮幸，即使在手術及化療期間，他仍拍攝了《誓血五人組》（Da 5 Bloods）等電影。

出生於美國南卡羅來納州的查特域克保斯曼於著名黑人大學霍華德大學畢業，憑參演電視劇入行，他一度因指出角色存有對黑人的刻板印象而被易角，2013年憑棒球電影《42號傳奇》（42）打響名堂。

查特域克保斯曼因參演漫威（Marvel）英雄電影《黑豹》爆紅，並於系列電影《復仇者聯盟3：無限之戰》和《復仇者聯盟4：終局之戰》繼續擔任鐵查拉，成為全球知名演員。至於其主演的《黑豹》續集原訂於下年上映，暫未知如何安排。