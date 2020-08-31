4車泊上行人路　「問塵世間雙黃線為何物？」引網民爆笑接龍

違例泊車隨時影響交通，司機們都應該要避免。不過有網民就發現有車輛竟然為了避開雙黃線，竟直接泊到行人路上，還要是一連4架車都這樣做，引來網民熱議。有人指做法「自私到一個點」，一定會影響行人甚至是輪椅使用者，亦有人笑指「入面冇線呀！」。

有網民分享圖片，說有多達4部私家車泊在行人路上。（facebook群組「馬路的事討論區」圖片）

有網民在facebook群組「馬路的事討論區」上分享照片，當中可見在一條畫有雙白線的道路旁，有4部私家車都泊了在行人路上，以避開違泊雙黃線。有網民指出，涉事路段相信是深水埗永愛道及永康街交界。樓主的一句「問塵世間雙黃線為何物」亦都吸引不少網民接下一句：

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如此做法引來網民一面倒抨擊，指司機視交通規則如無物，更會影響行人甚至是輪椅使用者，令他們被迫走在馬路上：

根據運輸署《道路使用者守則》中的〈第五章所有駕駛人須知〉就有提到禁止泊車地點，當中包括「本身車輛全部或部分在行人路、行人徑、道路中央分隔帶、路旁、路肩或安全島」。

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電單車學神在行人路及過路處行駛的短片在駕駛群組上瘋傳，引來網民批評。（網上短片截圖）

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