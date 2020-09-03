高雄禁錮少女案涉人口販賣？台警揭色情集團內幕　落藥未係最恐怖

高雄少女在失蹤66小時後，終於被找到並順利返家，涉嫌略誘少女的「保全界李宗瑞」羅育祥遭高雄地檢署聲押獲准。針對這起社會案件，台灣資深刑警高仁和從羅嫌建造密室的出發點來看，直言不是善類，同時也質疑背後可能涉及人口販賣集團、色情集團。

落藥禁錮少女未係最恐怖？台警揭色情集團內幕（點圖放大▼▼▼）

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高仁和在《新聞挖挖哇》中舉例，一名通緝犯若在家中設立夾層，讓警察來家裡時完全找不到人，那肯定是有問題，因此類推羅嫌的出發點「絕對是不好的」，而從羅嫌寄送手機、車票引誘少女到新竹拘禁，再讓人帶著少女手機在大台北亂晃，這些舉動在高仁和看來都直指羅嫌非善類。

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此外高仁和認為過去有案例是少女被拘禁後，不見得會被立刻性侵，而被遭人在水、飲料中投毒，之後便用毒品控制，一但毒品上癮等於就成為魁儡。高仁和更表示，台灣目前一年失蹤的少男、少女，不只100件，潛在沒有報案的更是難以計數。

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因此高仁和點出這起事件若少女沒有被找到，可能會變成被控制後遭性侵，嫌犯再找其他人接續性侵，久而久之被害者可能染上性癮及毒癮，最後被賣到特種行業，當想法被撤底改造後，家也不回、家人也不認，很多這樣的真實案例，最後下場相當淒涼。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】