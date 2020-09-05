主人走失貓咪超心痛　到收容所另覓愛寵　意外結局超感動

心愛的寵物走失絕對是悲劇，美國一位男生的寵物貓早前意外走失，一周後他決定到收容所領養新貓咪，希望讓自己忘記傷痛，怎料在收容所奇蹟重遇失散主子，變成大團圓結局，不少網民亦高呼感動。

主人Theron意外走失貓咪Cutie Pie，沒料到在收容所意外重遇主子。（「Bangor Humane Society」fb圖片）

位於美國緬因州的動物收容所「Bangor Humane Society」早前在facebook分享一則感人故事，指男生Theron來到收容所想領養貓咪，因為他的主子Cutie Pie意外走失，一星期後也沒主子消息，令他非常失落又心痛。Theron來到收容所希望找一隻與Cutie Pie相似的貓咪，展開新的飼養生活。

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挑選貓咪時，Theron望到一隻貓咪的背影與Cutie Pie極度相似，貓咪一轉身，Theron興奮不已，因為眼前正是走失的Cutie Pie，他立即打開手機中的相簿與職員分享往日相片，證實貓咪就是Cutie Pie真身，意外讓Theron失而復得，尋回寶貝主子。

帖文隨即獲1.2萬個讚好，收客所職員亦在帖文中表示：「很榮幸為流浪的動物提供一個安全的暫時棲身地，讓牠們可以待到與主人重逢的一刻。」大批網民高呼感動，「為貓咪和主人感到很開心，這是奇蹟」、「太棒了，幸運的貓爸爸和貓貓」、「太愛這故事了」。

（Bangor Humane Society＠facebook）

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