HK Medical Mask港產口罩推開學祭優惠　中童口罩平均每個$1.5

【HK Medical Mask口罩】小朋友開學了，亦將於9月23日起分階段恢復面授，家長也要為孩子準備足夠的口罩。香港製造口罩品牌「HK Medical Mask」今日早上10時推出「開學祭」優惠，包括中童口罩60片，180元2盒，平均1個為1.5元。

「HK Medical Mask」在facebook公布推出「開學祭」優惠，由今日（7日）至11日購買中童和小童口罩將有優惠。當中2盒中童口罩60片裝，售180元；2盒中童口罩30片獨立包裝，100元。

另有小童口罩，2盒60片裝，240元；小童口罩30片獨立包裝2盒，則售150元。口罩顏色就有粉紅、白色和藍色的選擇。

「HK Medical Mask」口罩詳情：

ASTM Level 3, BFE & PFE ≥ 98%（經香港標準及檢定中心進行測試）

中童口罩：145x95mm (+-5%)

小童口罩：125x85mm (+-5%)

白色/粉紅/粉藍

三層保護設計

中層為台灣熔噴布

膠鼻樑條

香港製造

出貨期：10個工作天

購買連結

【日本熱銷口罩榜】（01製圖）

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