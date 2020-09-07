HK Medical Mask港產口罩推開學祭優惠　中童口罩平均每個$1.5

撰文：向樂高
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【HK Medical Mask口罩】小朋友開學了，亦將於9月23日起分階段恢復面授，家長也要為孩子準備足夠的口罩。香港製造口罩品牌「HK Medical Mask」今日早上10時推出「開學祭」優惠，包括中童口罩60片，180元2盒，平均1個為1.5元。
「HK Medical Mask」在facebook公布推出「開學祭」優惠，由今日（7日）至11日購買中童和小童口罩將有優惠。當中2盒中童口罩60片裝，售180元；2盒中童口罩30片獨立包裝，100元。
另有小童口罩，2盒60片裝，240元；小童口罩30片獨立包裝2盒，則售150元。口罩顏色就有粉紅、白色和藍色的選擇。
「HK Medical Mask」口罩詳情：
ASTM Level 3, BFE & PFE ≥ 98%（經香港標準及檢定中心進行測試）
中童口罩：145x95mm (+-5%)
小童口罩：125x85mm (+-5%)
白色/粉紅/粉藍
三層保護設計
中層為台灣熔噴布
膠鼻樑條
香港製造
出貨期：10個工作天
【日本熱銷口罩榜】（01製圖）
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