強力膠水黏下體、自編自導自演綁架　西班牙女誣告前男友判監10年

西班牙一名女子為了陷害前度男友，竟然自編自導自演一次綁架事件，為了提高逼真度，她更用強力膠水將自己的下體黏起來。後來警方在調查期間發現多個疑點，更發現案件的真相，該名女子最後因為誣告他人而被判監10年，並需要向前男友賠償2.5萬歐羅（約22.9萬港元）。

雲妮莎（Vanesa Gesto）為了誣告男友，曾經在自己的下體擠強力膠水。（Getty Images）

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事件發生於幾年前，當時女子雲妮莎（Vanesa Gesto）稱自己在2016年10月17日晚上11時左右，在自己的家門前被36歲的前男友艾芬（Iván Rico）及兩名男子綁架，帶到車上擄走。雲妮莎指控包括前男友在內的3名男子曾經虐待及騷擾她，更在她的子宮內擠強力膠水，最後將她的衣服脫至半裸，丟棄她在街邊。

艾芬一度因此而入獄數天，但很快就獲釋，因為有迹象顯示是次案件涉及誣告。當警方調查人員開始翻看CCTV片段的時候，發現案中使用的綁架用品包括擠在子宮內的膠水、聲稱令她受傷的刀，其實都由她本人從一間中國人營運的超市中購買。警方之後更發現，在她聲稱被襲擊和折磨的地方附近，只有一部政府貨車經過，沒有發現她說的黑色車。

警察揭發雲妮莎（Vanesa Gesto）口中的綁架事件其實只是自編自導自演。圖為示意圖片。（Getty Images）

雲妮莎因此被喻為「膠水騙子」，案件於上周四（3日）在法院開審，雲妮莎被判兩項誣告他人罪成，監禁10年，另外需要向前男友賠償2.5萬歐羅，控方曾提出判處雲妮莎11年零8個月的監禁。

雲妮莎的代表律師事後已經與她斷絕聯絡，表明一直都相信雲妮莎，但知道真相後就覺得被雲妮莎侮辱及欺騙。

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