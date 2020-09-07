高尚情操│台工人伯伯疑怕污服弄骯座位　地鐵屈身坐油桶感動網民

雖說職業無分貴賤，但一些藍領工人從事體力勞動工作，身處的環境難免會弄髒衣服和身體，而他們為城市建設作出貢獻，值得尊重。台灣有網民日前就在捷運上看到1名戴着頭盔、相信是地盤工人的伯伯乘車，卻屈身坐在油桶上，網民認為伯伯是不想弄污座位才這樣做。相片令網民大呼感動，有人指自己的家人亦是當工人，非但不會嫌棄，反而以他們為榮。

網民貼出圖片，可見頭戴白色頭盔、褲子有點油漆跡的伯伯身處車廂，坐在自己的油桶上低頭玩手機。（爆廢公社公開版 fb圖片）

該名網民在facebook「爆廢公社公開版」貼出圖片，可見1名頭戴白色頭盔、褲子有點油漆跡的伯伯身處捷運的車廂內，坐在油桶上低頭玩手機，旁邊乘客不多。

該名網民稱日前「遇到做工的人」，相信對方因為「身上髒，不要髒了座位，屈身坐在油漆桶」，並標籤稱「職業不分貴賤」、「人人都是用汗水換新臺幣」、「多點關愛社會多溫暖」和「環狀線下一站幸福」。

帖子至今有近2萬人讚好，不少人都紛紛對工人為城市建設表示謝意，不過亦有人指伯伯可能只是因為沒有位置，而且油漆桶坐得舒服才坐下，大家有點想多了：

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