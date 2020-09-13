新冠肺炎｜英國研究稱紅疹屬病徵　醫生提醒3類出疹要小心

新冠肺炎症狀是發燒、持續咳嗽和味覺改變，與一般感冒病症相似，一般人難以區分。英國倫敦大學國王學院（King's College）早前有研究指，有接近一成確診者會出現紅疹，認為它有可能是新冠肺炎的第4種病徵。有家庭醫生為此講解當中因由，以及哪種紅疹出現，需要特別關注。

本地家庭醫生Dr. Rex就紅疹屬新冠肺炎病徵一說，作出講解。（Youtube帳號「Dr. Rex 醫學幼稚園」影片截圖）

本地家庭醫生Dr. Rex在Youtube開設「Dr. Rex 醫學幼稚園」頻道講解醫學知識。他早前就英國倫敦帝王學院一項研究表達意見，指研究發現皮膚病徵在新冠肺炎患者身上並非罕見，每11名新冠肺炎確診患者中便有一人出現皮膚紅疹症狀。研究者籲當地衛生部門應將其列入國民保健服務(NHS)指引中所訂的病徵之一。

Dr. Rex表示，出疹本是過濾性病毒引起的疾病，許多時候會引發身體產生免疫因子，令皮膚出診。其中常見如麻疹病毒，便有發燒、咳嗽、眼紅、流鼻水、發燒及紅疹的症狀，故同樣是病毒引致的新冠肺炎，能引起出疹也是意料之內。

他續指，是次英國倫敦帝王學院研究方法為手機程式「新冠肺炎病徵研究」收集數據，使用者透過程式將自己新冠肺炎的病徵傳送到研究者手上。在2020位新冠肺炎確診者中，有8.8%，即178人有出疹；當中138人的疹主要出在身軀上，另外62人的疹主要出在手或腳上。

研究者發現新冠肺炎引起的紅疹有3大類，籲當無故出疹時，又有發燒、咳嗽和味覺改變等病徵，必須盡快看醫生。

👇👇👇點圖看哪3類紅疹要小心👇👇👇

【本文已獲「Dr. Rex 醫學幼稚園」授權刊登】