壯陽藥食完幾耐才見效？　醫生教正確知識與禁忌　食物會影響藥力

對於男士們來說，要靠壯陽藥獲得「性福」或是難以啟齒及求助的事，致力分享正確性知識的YouTube頻道「深夜保健室」，日前請來泌尿科醫生講解使用壯陽藥物的正確知識與禁忌，更指出台灣坊間發售的壯陽藥中，假藥比例高達93%，呼籲一眾男士遇上困難或不適時應盡早求醫，以免補身不成反搞壞身體。

YouTube頻道「深夜保健室」請來泌尿科醫生講解使用壯陽藥物的正確知識與禁忌。（「深夜保健室」授權）

雞排妹（鄭家純）日前於「深夜保健室」的影片，請教泌尿科醫生程威銘有關壯陽藥物的知識，指出台灣有4種常見的口服壯陽藥，用作治療性功能障礙，即早洩或陽痿問題。醫生指4款藥物各有功效，同時有其限制或副作用，全部也要經醫生處方，而市面出售的壯陽藥物假藥率則高達93%，即只有7%能買到真藥，一不小心食壞身子也不知。

程威銘解釋，不少人對壯陽藥物有誤解，以為「時間到了就會立起來」，事實卻並非如此，因每種藥物都有發揮效用的時間，而互動及調情就是最重要一環。他舉出過往遇過的病人例子，稱病人投訴藥物無效，原因是病人服藥後看報紙、政論節目，愈看愈氣憤」，缺乏對性的慾望，才會出現服藥後硬不起來的情況，「所以一定要有互動」。

程醫生又指出，部分壯陽藥物的功效會受到食物影響，例如食物中的油脂會影響身體吸收藥物，令藥物發揮效用的時間變長，例如由本來的30至40分鐘，延至2小時才見效，「等到女生拂袖而去的時候，已經甩門走了之後，你才發現硬」。

雞排妹亦提出不少男性的迷思，問及長期服用壯陽藥或加重劑量，最終會否導致依賴或出現抗藥性的問題。程醫生遂解釋，藥物劑量需要加重全因病人「不斷地在衰老」，以致本身的劑量不足以應付性功能障礙。兩人最後強調，遇到性功能疾病或疑難，最好是盡快求醫，切勿胡亂購買藥物服用。

【本文已獲「深夜保健室」授權刊登】