八旬老夫婦重披60年婚紗禮服慶祝感動網民　維繫幸福婚姻靠5點

婚姻是一生的承諾，美國一對八旬夫婦找來攝影師，為他們拍攝結婚60周年的紀念照片。兩人更穿上60年前結婚時的禮服和婚紗，重溫當日溫馨時光，歷久常新的愛情感動萬千網民，攝影師更在facebook分享，令老夫婦相愛一生的維繫感情之道。

結婚60周年，露西爾和馬文穿上60年前結婚時禮服和婚紗拍照，重溫當日溫馨的時光。

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81歲的露西爾（Lucille）和88歲的丈夫馬文（Marvin Stone）於1960年8月21日結婚，兩人育有3名孩子，現有6名孫子和4名曾孫。今是是兩人的結婚60周年，為此他們決定拍攝相片留念。

紀念照中最特別的是，露西爾和馬文重新穿上1960年結婚時的婚紗和禮服，原來這是露西爾提出的主意，「我想我仍然可以穿得下那件婚紗」，她想到後即在家中的盒子找出當年的蕾絲婚紗。

露西爾重新穿上當年親手花了約2個月縫製的婚紗。（Katie Autry fb圖片）

該條婚紗當年由露西爾親手花了約2個月縫製，共有52粒鈕作裝飾，加上手工縫上的亮片和珍珠，設計極富心思。雖然年代久遠，但婚紗仍相當合身，只是要在腰部作出一些改動；而馬文的西裝則沒有任何改動，對此露西爾也笑言，「我自問有好好餵養他，但他的體重好像永遠都不會增加」。當馬文見到妻子穿上當年的婚紗時，亦不禁讚賞指「（的確）有些變化，但仍很漂亮」。

露西爾和馬文結婚60年，育有3名孩子，6個孫子和4個曾孫。（Katie Autry fb圖片）

負責這次婚妙照拍攝的攝影師凱蒂（Katie Autry）把作品分享至facebook，有感而發表示「兩個人的真愛經得起時間考驗，是一個了不起的例子」，引來逾3000多個網民讚好，2000多次的轉發。

凱蒂亦從露西爾和馬文身上得知了他們成功維繫婚姻的5個要訣：

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