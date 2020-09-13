東莞男午睡下體勃起　翻身壓住即傳斷裂聲　腫如茄子變「J」字

說起骨折，很自然的想到手腳骨折，但男士的「命根」都可能出現「陰莖骨折」現象。東莞1名男子日前睡午覺時，下體突然勃起，他一個翻身竟把下體壓到，更當場聽到「咔嚓」一聲，隨即傳來劇痛，急忙趕往求醫，形容自己的「命根子」好像斷了；當醫生為檢查時，發現他的下體已腫脹發紫彎成「J」，「像茄子一樣」。

男子下體腫脹發紫，疼痛不已於是馬上去求醫。示意圖，非當事人。（資料圖片）

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經歷男人最痛的35歲男子姓高，本月4日時到東莞寮步醫院泌尿外科門診求醫，當時他臉色發青，步伐有些顫抖，表示下體疼痛不已，支支吾吾地說：「醫生，我的『命根子』好像斷了！」

高男聲稱午睡時下體勃起，後來他一個翻身就不小心壓到了，更聽到「咔嚓」一聲，之後就感到下體劇痛，陰莖腫大，估計下體就是那時候「斷」的。而且他連去小便時，陰莖都是歪向一邊，心知不妙便馬上求醫。

醫生為高男檢查時，見其下體變成了青紫色，腫脹得非常嚴重，「像茄子一樣，完全不成形」。醫生判斷高男是陰莖海綿體斷裂，即一般人理解的「陰莖骨折」了，導致其下體向左偏曲，彎成「J」字形的狀況。看到高男的情況，醫生要馬上為他做手術，否則可能影響日後生殖器的功能。

醫生最終花了1個多小時為高男進行陰莖血腫清除和海綿體斷裂修補2項手術，手術順利完成，高男正在康復當中。醫生也指在高男出院前，會再為他測試下體的功能是否一切正常。

寮步醫院泌尿外科主任曹會彥提醒男士們，在生殖器勃起時，必須保持正常勃起的狀態，避免用力下壓或隨意擺動，否則可能造成海綿體斷裂等問題，另外在自慰或性愛，要避免太暴力的碰撞或折曲，也要把握好力度和角度，避免造成悲劇。