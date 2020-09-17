缺德客民宿內亂噴滅火桶　全屋乾粉垃圾　屋東一開門見驚人慘況

不同地方的旅遊都因為疫情而停頓，很多人都轉而到本地的酒店或民宿和三五知己「開房」度假。不過，在台灣一班客人租下民宿狂歡，退房後民宿主人竟發現不但滿屋垃圾，家具更被破壞，客人還故意玩滅火桶，令地板滿布乾粉。民宿主人事後嘗試聯擊客人，但客人玩失蹤，一整天都沒接電話。

客人離開後，民宿主人驚見民宿內地上滿布滅火桶噴出的乾粉。（爆料公社fb圖片）

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該名民宿主人在facebook群組「爆料公社」發文，表示他們在南投合法經營民宿，涉事客人在本月13日入住，14日退房，不料到14日客人走後，他們進走打掃時馬上被民宿狀況嚇呆。

圖中可見，各種垃圾包括啤酒罐、紙杯、紙巾等滿布全個民宿，吃完的東西和廚具都沒有處理，麻雀枱外框被破壞，更過份的是地上鋪滿乾粉，加上客人走動，令地毯都沾了乾粉的鞋印。

民宿主人也公開閉路電視的片段，可見一名客人拿起滅火桶朝地上狂噴，噴完後還用腳撥開粉末。〈爆料公社fb圖片〉

民宿主人也公開閉路電視的片段，可見一名客人懷疑有點喝醉，拿起滅火桶朝地上狂噴，噴完後還用腳撥開粉末，同行的朋友未有制止，只是在旁看着。事後民宿主人嘗試聯絡客人，但對方不接電話，也不回訊息，讓他們非常無奈。

民宿主人憤怒表示，「能修復的，能清潔的，再辛苦我們都做了，可是刻意用乾粉滅火器噴灑整棟民宿，是何居心？而且還把乾粉灑到榻榻米上面，那是用吸塵器都無法處理乾淨的！」，負責清潔的民宿員工也投訴，「這就是素質？別再說都是外國來的破壞了，台灣人也沒好到哪啦！」。

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