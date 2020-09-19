日本一家4口離奇消失　失蹤1年陳屍水庫　2大謎團至今未破解

2001年6月，日本廣島縣發生離奇失蹤案，1家4口消失一年後被發現陳屍水庫，雖當地警方調查後以1名家庭成員自殺，再強逼其他人陪葬結案，惟案情中許多細節仍然難以解釋。台灣YouTube頻道「AEchannel」曾經談及此案，並歸納出案中2大疑點。

山下家4人在2001年6月失蹤，廣島警方在1年後才在京丸水庫發現他們屍體。（YouTube「AEchannel」影片截圖）

失蹤案發生於2001年6月4日，當晚居於廣島縣世羅町的山下一家和愛犬突然「消失」，由於翌日為女主人順子任職公司的員工旅遊日，同事久久未見順子，便到她家查看，才發現屋內空無一人，並通知山下家的親戚，決定報案。直至2002年9月7日，案件才有新進展，警方在世羅町的京丸水庫內撈出一輛豐田汽車，證實車內有山下一家4口和小狗的骸骨。

廣島縣警方不久便公布調查結果，表示山下家沒有外人闖入痕迹，死者也沒有外傷，認為是其中一名死者自殺，並強逼全家人陪葬，但拒絕透露該人身份和動機。不過，據影片分析，女主人順子原定案發翌日旅遊，女兒千枝與男友亦到了談婚論嫁的階段，她祖母三枝則年事已高，行動不便，因此屋內僅男主人政宏有嫌疑。

縱使警方封口，網民卻愈查愈感到可疑，並得出2大疑點。由於通往水庫的道路不對外開放，在建築公司任職的政宏雖可能知位置，惟水庫兩旁均設有堅固圍欄，在山下一家失蹤至被發現期間，居民未曾發現圍欄被損毀，汽車墜落水庫的原因無從稽考；其次，4名死者生前穿着睡衣和拖鞋，相信是在情急之下出門。

不過，廣島縣警方早已結案，網民的種種猜疑無法被證實或推翻，導致山下家失蹤案至今仍是未解謎團。

【本文已獲「AEchannel」授權刊登】