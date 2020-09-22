洗頭前竟要先梳頭　網紅髮型師教正確洗髮步驟　一個動作好易做錯

一般人每日或隔日都會洗頭，但真的人人都懂洗頭嗎？原來洗頭都有很多技巧，台灣髮型師粘阿彬就常在Youtube頻道分享剪髮和整理髮型的技巧，近日他拍攝影片教授洗頭的正確步驟，還包括頭皮按摩的教學，不少網民說要學起來為男女朋友洗頭。

「粘阿彬」指在洗頭前要先梳頭，因為經過一天，頭髮上會有很多灰塵。（粘阿彬youtube圖片）

Youtuber「粘阿彬」是一名台灣的髮型師，經常在頻道分享美髮的知識，吸引近16萬人訂閱，近日他就拍片教授正確的洗髮步驟。到底多久洗一次頭才是正常？粘阿彬指要視乎頭皮性質，如果是乾性頭皮2、3天洗一次都沒有問題，如果是油性頭皮就建議每天洗。

「粘阿彬」教大家洗頭前竟然要先梳頭，他指因為經過一天，頭髮上會有很多灰塵，如果直接用水洗，未必能洗走灰塵，加上洗髮乳後灰塵仍在頭皮上搓揉，不能洗乾淨。到真正洗頭的時候，洗髮乳的泡泡要集中在頭皮，因為會出油的地方只有頭皮，油脂最多的地方是頭皮至髮根3至4厘米，相反髮尾只要稍稍沾到就可以。

「粘阿彬」也提醒洗頭不是用指甲去抓頭皮，是用指腹施力，還教大家找出穴位按摩頭皮，他笑言自己都是這樣把老婆娶回來的。最後還要用上護髮素，可以搓揉一下頭髮讓護髮素更滲透。

【本文已獲YouTube頻道「粘阿彬」授權】