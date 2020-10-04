生活百科｜裝修佬解構各款特色牆好處　有一款物料唔啱有小孩家庭

文：裝修佬 大部分的裝修工程中，戶主都喜歡為家居營造獨特之處，而其中一個做法就是應用特色牆。製作特色牆一般都會用到不同的物料，包括瓷磚、硅藻土、膠板、玻璃以及雲石，以上都是較常用的特色牆物料，而這麼多不同的物料，各自都有自己好處。

↓↓↓ 即睇特色牆物料大比拼↓↓↓

+ 4 + 4 + 4

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

首先如果是使用瓷磚的話，其實就會相對較容易施工，但瓷磚亦有缺點，就是款式比較單一令花紋較容易重複，另外就是無論是否用瓷磚製作特色牆，施工時都要有掃口，有機會影響美觀。

然後就是雲石，價錢上相對比較昂貴，而且雲石的話因為尺寸較大，就要考慮大廈升降機的尺寸及運輸方面的問題。

玻璃或者鏡容易因碰撞而破裂，不太建議有小朋友的家庭使用。

如果是使用玻璃或者鏡這一類物料，其實效果都十分美觀，但同時它們都會比較容易因碰撞而導致破裂，所以如果屋企有小朋友的話，我們都不太建議使用。

還有就是硅藻土，硅藻土的話款式比較多，它亦有自己的功能，當中包括吸濕、除霉以及除臭。

最後就是使用油漆，其實相對來說是最容易處理，不過如果是使用油漆去分色，就會容易令屋企顏色過於雜亂，所以配襯顏色的時候要特別小心。

讀者如有查詢，歡迎向「裝修佬」fb留言或私訊，裝修佬將會繼續撰文解答大家疑問：按此

作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

↓↓↓ 即睇廚櫃飾面質料大比拼↓↓↓

+ 4 + 4 + 4

↓↓↓ 即睇使用滅蝨蛋4個秘訣↓↓↓